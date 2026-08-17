Дачић и СПС излазе самостално на изборе: Имаће кандидата за предсједника

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић изјавио је да ће та странка самостално изаћи на изборе.
Ивица Дачић је за Политику рекао да је Главни одбор у јулу подржао његову најаву да ће СПС самостално изаћи на предстојеће парламентарне изборе и да ће имати свог предсједничког кандидата.
"То је једногласно подржало 500 људи, колико их је било на седници Главног одбора странке. Знате, ми одавно излазимо у коалицији са нашим традиционалним партнерима, а то су Јединствена Србија и Зелени Србије и ту се ништа није промијенило", навео је Дачић.
Одбацио је спекулације да се иза кулиса воде разговори између СНС-а и СПС-а о могућој предизборној коалицији.
Дачић је навео да је унутар социјалиста договорено да општински, градски и окружни одбори СПС-а најкасније до 25. августа доставе листе кандидата за народне посланике, као и кандидата за предсједника Републике.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
54
22
42
22
42
22
21
22
18
Тренутно на програму