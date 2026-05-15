Бизнис клуб: Јахорина економски форум, бањалучки EXPO 2026, кредитне линије ИРБ-а

'Бизнис клуб' ове суботе отвара актуелне теме и питања - водимо вас на Јахорина економски форум и Бањалука EXPO 2026.
Причамо и о кредитним линијама и олакшицама које нуди Инвестиционо-развојна банка Републике Српске.
Откривамо и како Бањалучка берза обиљежава 25 година рада.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
