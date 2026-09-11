Минић: Српска у свијет пласира истину о ситуацији у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је дошло вријеме да се чује истина коју Српска пласира у свијет о ситуацији у БиХ.
Поводом захтјева америчког конгресмена Селест Малој Канцеларији САД за контролу стране имовине да испита мијешање Кристијана Шмита и Централне изборне комисије БиХ у демократске процесе у Српској, Минић је истакао да сви знају шта се десило и да је добро да се о томе говори.
- Покушавамо изаћи у свијет са истином и дошло је вријеме да буде преиспитан начин дјеловања Шмита и осталих високих представника, али не очекујем ништа спектакуларно. Сви знају шта се десило и добро је да се о томе говори - рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
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Минић је навео да се од говора амбасадора БиХ у УН Златка Лагумџије на сједници у Њујорку не може очекивати ништа добро јер је из политичког Сарајева видљива нескривена мржња према Српској.
- Зато је у БиХ присутна отворена политичка борба. Од говора Лагумџије може се очекивати све исто као од министара у Савјету министара Елмедина Конаковића и Зукана Хелеза - рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Он је упитао да ли је могуће да неко изјави да треба укинути Републику Српску и да прође без било каквих санкција?
- Када кажемо да треба сачувати Републику Српску, онда нам се пријети санкцијама. Мржњу из Сарајева покушавамо игнорисати колико год је могуће - рекао је Минић.
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