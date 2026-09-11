Logo

Минић: Српска у свијет пласира истину о ситуацији у БиХ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 14:32

Коментари:

1
Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је дошло вријеме да се чује истина коју Српска пласира у свијет о ситуацији у БиХ.

Поводом захтјева америчког конгресмена Селест Малој Канцеларији САД за контролу стране имовине да испита мијешање Кристијана Шмита и Централне изборне комисије БиХ у демократске процесе у Српској, Минић је истакао да сви знају шта се десило и да је добро да се о томе говори.

- Покушавамо изаћи у свијет са истином и дошло је вријеме да буде преиспитан начин дјеловања Шмита и осталих високих представника, али не очекујем ништа спектакуларно. Сви знају шта се десило и добро је да се о томе говори - рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Минић Свјетски куп и 21. Балканско првенство

Бања Лука

Минић отворио Свјетски куп и 21. Балканско џију-џицу првенство у Бањалуци

Минић је навео да се од говора амбасадора БиХ у УН Златка Лагумџије на сједници у Њујорку не може очекивати ништа добро јер је из политичког Сарајева видљива нескривена мржња према Српској.

- Зато је у БиХ присутна отворена политичка борба. Од говора Лагумџије може се очекивати све исто као од министара у Савјету министара Елмедина Конаковића и Зукана Хелеза - рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Он је упитао да ли је могуће да неко изјави да треба укинути Републику Српску и да прође без било каквих санкција?

- Када кажемо да треба сачувати Републику Српску, онда нам се пријети санкцијама. Мржњу из Сарајева покушавамо игнорисати колико год је могуће - рекао је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Босна и Херцеговина

Коментари (1)

Прочитајте више

предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић честитао Рош Хашану: Нека Вам Нова година донесе успјех и лијепе тренутке са ближњима

5 ч

1
Кандидат СНСД за предсједника Републике Српске, Саво Минић

Република Српска

Минић: Спремни смо да наставимо да водимо Српску

21 ч

6
СНСД, Кнежево

Република Српска

Минић: Захвалан сам на подршци која нас обавезује да наставимо путем развоја и напретка

23 ч

5
Саво Минић сједница Владе

Република Српска

Минић: Источно Сарајево не смије бити жртва интереса појединаца

1 д

1

Више из рубрике

Изборни штаб СНСД-а тражи одговорност за пропусте на тестном гласању: Ни руководство ЦИК-а не може бити изузето

Република Српска

Изборни штаб СНСД-а тражи одговорност за пропусте на тестном гласању: Ни руководство ЦИК-а не може бити изузето

5 ч

38
Обиљежено 30 година ПМФ-а у Бањалуци

Република Српска

Обиљежено 30 година ПМФ-а у Бањалуци

5 ч

0
предсједник Републике Српске

Република Српска

Предсједник Српске честитао Рош Хашану

5 ч

2
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић честитао Рош Хашану: Нека Вам Нова година донесе успјех и лијепе тренутке са ближњима

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

17

59

Не насједајте на ове снимке: Роботи у бијелим мантилима угрожавају хиљаде живота

17

59

Чудо невиђено: СДС и ПСС ''заратили'' због парка

17

49

Станивуковић добио јасну поруку: Радници вртића спремни на протесте

17

48

Сипала лијекове у пасуљ да не врати дугове: Укинута пресуда тровачици

17

39

Будимир: Потребна нова полицијска станица у Оштрој Луци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима