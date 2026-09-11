Минић и Цвијановићева положили вијенац палим борцима у Теслићу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас су положили вијенац испред спомен-плоче у Спомен-храму Пресвете Тројице у Теслићу и прислужили свијеће за око 550 погинулих српских бораца.
Минић и Цвијановићева посјетили су и парохијски дом у изградњи, посвећен краљу Драгутину, који се налази у порти Спомен-храма Пресвете Тројице, за чију изградњу финансијску подршку пружају институције и Кабинет предсједника Српске.
Присутни су и генерални секретар у Влади Републике Српске Далибор Панић, посланици у Народној скупштини Републике Српске Данијел Јошић и Зоран Благојевић.
Архијерејски намјесник теслићки Миладин Вуковић упознао је делегацију о радовима на објекту, чије темеље је 8. августа освештао Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије.
Парохијски дом, који представља дуг прецима и залог потомцима, биће модеран објекат са двије куле, косовском која ће симболично представљати Светог кнеза Лазара и хиландарском која симболизује Светог Саву.
У објекту, који се састоји од три етаже, између осталог, биће смјештени спомен-соба, библиотека, народна трпезарија, канцеларије, на укупно око 2.000 метара квадратних корисног простора.
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