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Минић и Цвијановићева положили вијенац палим борцима у Теслићу

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11.09.2026 17:06

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Минић и Цвијановић одали почаст палим борцима
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас су положили вијенац испред спомен-плоче у Спомен-храму Пресвете Тројице у Теслићу и прислужили свијеће за око 550 погинулих српских бораца.

Минић и Цвијановићева посјетили су и парохијски дом у изградњи, посвећен краљу Драгутину, који се налази у порти Спомен-храма Пресвете Тројице, за чију изградњу финансијску подршку пружају институције и Кабинет предсједника Српске.

Присутни су и генерални секретар у Влади Републике Српске Далибор Панић, посланици у Народној скупштини Републике Српске Данијел Јошић и Зоран Благојевић.

Архијерејски намјесник теслићки Миладин Вуковић упознао је делегацију о радовима на објекту, чије темеље је 8. августа освештао Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије.

Парохијски дом, који представља дуг прецима и залог потомцима, биће модеран објекат са двије куле, косовском која ће симболично представљати Светог кнеза Лазара и хиландарском која симболизује Светог Саву.

У објекту, који се састоји од три етаже, између осталог, биће смјештени спомен-соба, библиотека, народна трпезарија, канцеларије, на укупно око 2.000 метара квадратних корисног простора.

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Тагови :

Саво Минић

Жељка Цвијановић

Теслић

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