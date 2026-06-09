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ХЕ на Дрини: Раст производње у односу на претходне двије године

Аутор:

АТВ
09.06.2026 17:34

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Хидроелектрана на Дрини, Хидрелектрана Вишеград
Фото: АТВ

Од планираних 910 GWh у првих пет мјесеци ХЕ Вишеград су произвеле око 600 наводе из овог предузећа.

Како наводе из ХЕ на Дрини, то је раст у односу на претходне двије године.

"У наставку године хидрологија је нешто слабија, тако да сада имамо мању производњу од оне планиране. Претходни мјесец је био на 70 одсто производње. Једноставно речено за ових пет мјесеци смо произвели двије трећине нашег годишњег плана, што значи да нам преостаје да у наредних седам мјесеци произведемо још једну трећину од планиране производње да би испунили план. Реално очекујемо да ће то до краја године бити и значајно више, да ћемо задржати сву погонску спремност. Очекујемо да ћемо годину завршити са пребаченом планском производњом", рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

ХЕ на Дрини у поређењу са истим периодом претходне године захваљујући доброј хидролошкој ситуацији, доброј организацији и погонској спремности остварили су за двије трећине већи динамички план производње.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

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