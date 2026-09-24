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Андреј Микеш на клупи новог премијерлигаша

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24.09.2026 19:45

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Андреј Микеш
Фото: ATV

Пласманом у Премијер лигу БиХ клуб из Тешња направио је велики искорак, а у дебитантској сезони са клупе ће их предводити Андреј Микеш.

За младог бањалучког тренера ово ће бити први самостални ангажман у тренерској каријери, након што је прошле сезоне радио као помоћник у екипи Студента. Свјестан изазова који је пред њим и екипом Микеш каже да ће учинити све да заједно испуне циљеве клуба.

Ватрено крштење на клупи новог премијерлигаша Микеш ће имати трећег октобра када Градина гостује Широком бријегу. Биће то захтјеван меч, али уједно и прилика да одмјере снаге са једним од најквалитетнијих тимова у лиги.

Ове сезоне лига броји 16 клубова, с тим да ће се Игокеа и Босна прикључити у завршници. Осим Градине, нови премијерлигаши су Дрина из Зворника и Игман Бурч.

Опширније у прилогу:

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Тагови :

Андреј Микеш

кошарка

Премијер лига БиХ

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