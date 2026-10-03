Хтио скочити с моста, а онда га је полиција изрешетала након што је одустао од самоубиства

Аутор:АТВ редакција
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Седамнаестогодишњи Оскар Гранадос Колиндрес смртно је погођен након што су полицајци у сјеверном дијелу америчке савезне државе Њујорк отворили ватру на њега, а тренутак пуцњаве забиљежиле су камере на полицијским униформама.
Инцидент се догодио у Вапингерс Фолсу, након што је полиција примила дојаву о особи која се налазила на мосту и пријетила да ће себи одузети живот, саопштила је Канцеларија државног тужиоца савезне државе Њујорк.
По доласку полиције, Колиндрес је стајао на ивици надвожњака и у руци држао нож.
Полицајци су са тинејџером разговарали око 50 минута, а објављени снимак са камере на униформи приказује посљедњих пет минута тог разговора, који је вођен на шпанском језику.
17-Year-Old Shot by Officers After 50-Minute Standoff on NY Bridge— Police Incidents (@PoliceIncident) October 1, 2026
WAPPINGERS FALLS, N.Y. — On June 27, 2026, in the early morning hours, officers from the New York State Police, Dutchess County Sheriff’s Office, and Village of Wappingers Falls Police Department responded to a… pic.twitter.com/B7pcgV9sjQ
На снимку се види најмање пет полицајаца на средини цесте, преко пута младића, док се још неколико полицајаца налази даље низ улицу. Један од њих стајао је свега неколико корака од Колиндреса.
Док је тинејџер сједио на мосту, полицајац га је испитивао о породици и сестрама и покушавао да га наговори да преиспита своју одлуку.
У посљедњим минутама разговора полицајац га је замолио да склопи нож који је држао у руци.
„Гледај, они се неће помјерити док им ја не кажем да могу да се помјере“, рекао је полицајац на шпанском, показујући према осталим полицајцима у близини.
Недуго затим Колиндрес је сишао са моста и потрчао према полицајцу са којим је претходно разговарао.
Полицајци су тада отворили ватру. На снимку се види како меци погађају тинејџера, након чега он пада на земљу.
Може се чути најмање десет пуцњева.
Аудиозапис са камере полицајца који се налазио нешто даље уклоњен је, али се на видеоснимку види да је и он пуцао са положаја низ цесту, удаљеног од Колиндреса и осталих полицајаца.
Адвокати Винс Сајкс, Рендолф Меклафлин и Дебра С. Коен, који заступају породицу Колиндрес, саопштили су да објављени снимак представља важан корак ка транспарентности, али да не даје потпуну слику догађаја.
„Објављивање снимка је важан корак ка транспарентности, али не пружа потпун приказ нити одговор на централно питање породице: Зашто се сусрет који је требало да спаси Оскаров живот завршио тако што су га полицајци упуцали?“, навели су адвокати.
Према њиховим ријечима, Оскарова мајка вјерује да би њен син био жив да су на мјесто догађаја упућени обучени стручњаци за кризне интервенције умјесто полиције.
У некрологу објављеном након смрти тинејџера наведено је да је Колиндрес похађао основне школе Мајерс Корнерс и Шиф Роуд, као и средњу школу Рој Ц. Кечам.
Волио је фудбал, а интересовали су га и класични аутомобили и аутомобилски хобији.
Желио је да постане професионални фудбалер, да се придружи америчкој војсци и путује свијетом.
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