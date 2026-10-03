Руси вјежбали са Кинезима, па стигло нуклеарно упозорење

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Руски председник Владимир Путин јуче је присуствовао војној вежби у планинама Урала, у којој учествују војници из Кине и неколико других земаља.
Путин је посјетио војни полигон у Чељабинској области како би посматрао завршну фазу вјежбе "Центар-2026". Вјежба је одржана заједно са вјежбом "Интеракција-2026", коју спроводе чланице Организације Уговора о колективној безбједности (ОДКБ), безбједносног савеза неколико бивших совјетских држава којим доминира Москва.
Путин је рекао да у вјежби "Центар-2026" учествује 47.000 војника који увјежбавају одбијање напада на 11 полигона и на Каспијском мору. Вежба је почела у понедјељак и траје до данас.
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"Око 6.000 војника из Русије и других земаља учествовало је у завршној фази на полигону Чебаркуљски", рекао је Путин.
Додао је да су као посматрачи учествовале делегације из 55 земаља.
Према извјештајима руских медија, у вјежби учествују војне јединице из Бјелорусије, Киргистана и Таџикистана, као и војници из Кине, Монголије и Пакистана.
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