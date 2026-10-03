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Два команданта Исламског џихада убијена у Гази

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03.10.2026 18:37

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Два команданта Исламског џихада убијена у Гази
Фото: Tanjug / AP

Израелске одбрамбене снаге саопштиле су да су у одвојеним ваздушним нападима у граду Гази убиле два команданта “Исламског џихада”.

Војска је једног идентификовала као Ахмеда Махмуда Харба Рамлавија, команданта ракетног система батаљона Шуџаија, а другог као Мунира Ибрахима Масра, шефа противтенковске ракетне ћелије.

ИДФ је саопштио да су обојица радила на обнављању капацитета терористичке организације у ономе што су назвали систематским кршењем споразума о прекиду ватре.

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Тагови :

Газа

џихадисти

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