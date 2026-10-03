Графити у Сарајеву: Ционисти нисте добро дошли

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Ционисти нисте добро дошли. Мала наљепница, или изгашен графит на плочнику. Неколико таквих налази се на прелазу на Марин Двору.
"Шта овдје пише. Ционисти? Нисте добро дошли. Не мислим ништа", "Нисам ни обраћала пажњу", " Те поруке требају да стоје ту. Да нас подсјете на оно што су нама радили ционисти и што раде сада у Палестини, Либану, и свим државама, гдје људи хоће да им узму ресурсе, то је срамотно и страшно", "Сад сам примијетила, немам неко одређено мишљење", "Па добро, то Ви знате да нису", "Нису довољно велика слова, али што се мене тиче нису", " Немам неки став о томе", кажу грађани.
У Јеврејској заједници у Сарајеву кажу, не дотичу их поруке, јер нису ционисти. Да су ционисти, живјели би у Израелу, не у Сарајеву.
"Мислим да нас то ни на који начин не дотиче. Јер овдје не постоји ционистичка организација, јер је ционизам политички покрет који заговара да сви Јевреји живе у Израелу. Успут смо проговорили због онога што пише на тротоару. Јер странци који дођу овдје, не Јевреји, него сви странци који дођу овдје знају шта је ционизам. Па кад они то виде, мало се збуне, јер овдје нема никаквих проблема за Јевреје", рекао је Јаков Финци, предсједник Јеврејске општине Сарајево.
Кључно је питање коме је порука послата, и ко није добро дошао, припадници ционистичког покрета, или сви који подржавају Израел.
"Као Јевреја ме прво дотиче зато што видим да постоје дупли стандарди у политичком и јавном дискурсу, гдје се стално заобилази тај фактор заједничког суочавања са прошлошћу", рекао је Франо Јехуда Коломонос Мартинчевић, политички аналитичар.
Саговорник АТВ-а каже, проблем је далеко шири од порука на тротоару, упозорава на антисемитистичко дјеловање, и величање, како наводи, носилаца нацизма у БиХ. Писао је ОХР-у и Амбасади САД у Сарајеву, а због додјеле награде Касим-еф. Машић Травничког муфтијства. Касим Машић је иначе један од имама Ханџар дивизије.
"То нису само спомињања интелектуалаца која су написала нешто тамо, па ћемо сада говорити о доприносу народу којем припадају, овдје се идеолошки прави једна платформа која остаје у потпуности заштићена институционалним оквиром Исламске заједнице која покушава такве људе интерпретирати као очеве бошњачке нације", рекао је Франо Јехуда Коломонос Мартинчевић, политички аналитичар.
Коломонос додаје да Јевреји у БиХ имају јаке везе са Израелом, породичне, националне, емотивне. Те да их, често, запаљиве изјаве дотичу.
И на крају, шта је то ционизам? Британика пише да је ционизам јеврејски националистички покрет чији је циљ стварање и подршка јеврејској националној држави у Палестини, древној домовини Јевреја. Према јудаизму, Цион је брежуљак у Јерусалиму гдје Бог пребива.
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