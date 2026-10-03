Змије траже мјесто кад захлади: Шта ако вам уђу у кућу?

Аутор:АТВ редакција
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Кад захлади, змије траже заклон, а и у кући могу да нађу скровиште те је јако важно да уколико змија уђе у кућу уређаје не помјерате наслијепо и да змију не дирате рукама, већ да позовете стручну службу.
Простор иза фрижидера или замрзивача често је таман и миран, ријетко се чисти или помјера, а притом пружа довољно заклона од људи.
Змије су ектотермне животиње, што значи да им тјелесна температура зависи од температуре околине. Зато у одређеним условима траже топлија мјеста, али топлота није једини разлог због ког улазе у кућу. Привлаче их и мјеста која дају заштиту, одређен ниво влаге и доступност плена. Ако око куће или у њој има мишева и других малих животиња којима се змије хране, такав простор им је још занимљивији.
У касно љето и почетком јесени неке врсте постају активније јер траже мјесто за презимљавање. Баш тада је корисно прегледати кућу и затворити могуће улазе. Између фрижидера и зида обично постоји узак простор. Тамо нема много свјетла ни кретања људи, а мотор и други дијелови уређаја док раде стварају топлоту. Та комбинација змији може да пружи прилично мирно и заштићено мјесто.
Иза фрижидера провјеравајте само лампом, никад руком. Слична скровишта могу постојати и иза замрзивача, веш-машине, бојлера или других великих уређаја. Стручњаци са Универзитета Вирџинија међу могућим мјестима гдје се змија сакрива кад уђе у кућу наводе управо просторе који су заклоњени, топлији и имају одређен ниво влаге. Ипак, то не значи да ће се змија обавезно смјестити иза фрижидера. Може да се завуче иза ормарића, испод намјештаја, међу кутије, уз зид или на неко друго мјесто гдје се осјећа сигурно и неометано.
Ако примијетите знаке да је змија иза фрижидера или неког другог великог уређаја, најважније је да не покушавате да је пронађете рукама. Чак и ако ништа не видите, немојте наслијепо гурати руку иза уређаја. Ако морате да провјерите простор, узмите батеријску лампу, али се не приближавајте животињи. Амерички Центри за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) савјетују да змију пронађену у дому не покушавате да ухватите нити да је додирујете. Најбезбједније је да је оставите на миру и позовете стручну службу која може да је уклони.
Без разлога змија најчешће неће напасти човјека. Уједи се чешће дешавају кад се животиња осјети угрожено, притиснуто или заробљено. Ако морате да помјерите уређај, урадите то веома опрезно и не покушавајте да змију тјерате метлом, штапом или неким другим предметом. Кад примијетите змију, дјецу и кућне љубимце најбоље је склонити из тог простора. Ако то можете да урадите без приближавања животињи, затворите просторију и сачекајте стручну помоћ.
Умјесто да касније тражите змију по дому, много је ефикасније затворити могуће улазе. Посебно провјерите пукотине у темељима и зидовима, отворе око водоводних и других цијеви, вентилационе отворе, простор испод врата и сва остала мјеста која кућу повезују са подрумом, двориштем или спољним простором.
Битна је и околина куће. Гомиле дрва, дасака, лишћа и разног материјала змијама могу да пруже заклон. Таква мјеста притом привлаче глодаре, а они су змијама могући извор хране. Кад уклоните таква скровишта, мања је шанса да се змија задржи одмах уз кућу.
Ако иза фрижидера, замрзивача или неког другог уређаја нађете одбачену змијску кожу, могуће је да је змија неко вријеме боравила у том дијелу куће. Ипак, сама кожа није доказ да је животиња и даље у кући.
Зато није добро одмах помјерати уређаје и тражити је. Најважније је да останете мирни и да не покушавате да ухватите змију голим рукама. Змије углавном избјегавају људе, али кад се осјете сатерано у ћошак или угрожено, могу да реагују одбрамбено.
Зато су безбједна удаљеност и позив стручној служби много сигурнији избор од покушаја да непозваног госта из дома избаците на своју руку.
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