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АИ за шест сати ријешио шифру из Наполеоновог доба: Била је неријешена више од два вијека

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03.10.2026 14:07

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АИ за шест сати ријешио шифру из Наполеоновог доба: Била је неријешена више од два вијека
Фото: YouTube/printscreen X/kimmonismus/printscreen

Инжењер је помоћу вјештачке интелигенције дешифровао војну шифру из Наполеоновог доба која је била неријешена више од два вијека, и то за само шест сати, преносе агенције.

Писмо није лично написао Наполеон, већ потиче из штаба поткраља Италије Ежена де Бохарнеа.

Ријеч је о шифрованом извјештају о распореду јединица који је по Наполеоновом налогу прослијеђен француском генералу Огисту де Мармону.

Инжењер у компанији за сајбер-безбједност „Сентинел Оне“, Картер Черч, објавио је на друштвеним мрежама да је модел ГПТ-6 Астра компаније „Опен АИ“ дешифровао шифровано писмо из 1809. године послато генералу Мармону.

Како је то извео?

Модел вјештачке интелигенције транскрибовао је слику како би разбио шифру за отприлике шест сати, рекао је Черч.

„Астра је слику димензија 1202 пута 1836 пиксела подијелила на редове, прочитала знакове, одлучила који су од 175 ручно нацртаних симбола исти знак написан два пута те је тек тада започела разбијање шифре“, написао је Черч у објави на блогу.

Неколико истраживача током деценија покушавало је да реконструише садржај документа, али нико није објавио да га је у цијелости дешифровао. Астра је то успјела, укључујући транскрипцију слике, анализу хомофонске супституцијске шифре, писање кода и упоређивање историјских записа.

Текст је открио положаје баварских, пољских и француских снага, преноси „Еуроњуз“.

Шта стоји у документу?

Године 1809. Европа се приближавала рату. Аустрија се припремала за борбу против Француске, док је велики дио француских снага и даље био ангажован у Шпанији. Генерал Мармон, који је командовао француским јединицама у Далмацији, био је у опасности од изолације ако Аустрија нападне.

Наполеон је 16. марта наредио Ежену да обавијести Мармона о положајима главних француских и савезничких снага, уз напомену да порука мора бити „написана шифром“ и да је мора носити поуздани официр.

„Руси марширају против Аустрије, а војска Фурланије данас броји 80.000 људи“, стоји у документу.

„Додајте томе далматински корпус...“

„Додајте томе далматински корпус, не рачунајући резерве које се организују посвуда у позадини, и видјећете да ће Аустрија бити нападнута одједном са свих страна. Она стога срља у своју пропаст. Када примите заповијест за марш, не смијете допустити да вас застраши неколико војника или окупљена свјетина.“

Употријебивши дешифроване податке о броју војника, официрским дужностима и положајима јединица, Черч је поново датирао документ на крај марта 1809. године, око двије седмице прије него што су аустријске снаге покренуле офанзиву.

Черч је 18. септембра објавио свој цјеловити истраживачки рад, укључујући транскрипцију, таблице шифара и скрипте које другима омогућавају да репродукују резултате.

Према Черчовим ријечима, Сатоши Томокијо, истраживач из Токија који води платформу „Cryptiana“, прегледао је рјешење и означио запис као „ријешено“, преноси Индекс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Наполеон Бонапарта

АИ центар

истраживања

извјештај

Вјештачка интелигенција

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