АИ за шест сати ријешио шифру из Наполеоновог доба: Била је неријешена више од два вијека

Аутор:АТВ редакција
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Инжењер је помоћу вјештачке интелигенције дешифровао војну шифру из Наполеоновог доба која је била неријешена више од два вијека, и то за само шест сати, преносе агенције.
Писмо није лично написао Наполеон, већ потиче из штаба поткраља Италије Ежена де Бохарнеа.
Ријеч је о шифрованом извјештају о распореду јединица који је по Наполеоновом налогу прослијеђен француском генералу Огисту де Мармону.
Инжењер у компанији за сајбер-безбједност „Сентинел Оне“, Картер Черч, објавио је на друштвеним мрежама да је модел ГПТ-6 Астра компаније „Опен АИ“ дешифровао шифровано писмо из 1809. године послато генералу Мармону.
Модел вјештачке интелигенције транскрибовао је слику како би разбио шифру за отприлике шест сати, рекао је Черч.
„Астра је слику димензија 1202 пута 1836 пиксела подијелила на редове, прочитала знакове, одлучила који су од 175 ручно нацртаних симбола исти знак написан два пута те је тек тада започела разбијање шифре“, написао је Черч у објави на блогу.
Неколико истраживача током деценија покушавало је да реконструише садржај документа, али нико није објавио да га је у цијелости дешифровао. Астра је то успјела, укључујући транскрипцију слике, анализу хомофонске супституцијске шифре, писање кода и упоређивање историјских записа.
Текст је открио положаје баварских, пољских и француских снага, преноси „Еуроњуз“.
Године 1809. Европа се приближавала рату. Аустрија се припремала за борбу против Француске, док је велики дио француских снага и даље био ангажован у Шпанији. Генерал Мармон, који је командовао француским јединицама у Далмацији, био је у опасности од изолације ако Аустрија нападне.
Наполеон је 16. марта наредио Ежену да обавијести Мармона о положајима главних француских и савезничких снага, уз напомену да порука мора бити „написана шифром“ и да је мора носити поуздани официр.
„Руси марширају против Аустрије, а војска Фурланије данас броји 80.000 људи“, стоји у документу.
„Додајте томе далматински корпус, не рачунајући резерве које се организују посвуда у позадини, и видјећете да ће Аустрија бити нападнута одједном са свих страна. Она стога срља у своју пропаст. Када примите заповијест за марш, не смијете допустити да вас застраши неколико војника или окупљена свјетина.“
We are living in the craziest time: Carter Church used GPT-6 Astra to decipher a 217-year-old letter to one of Napoleon’s generals, reporting about six hours of model work.— Chubby♨️ (@kimmonismus) October 1, 2026
The difficulty lay primarily in extracting decipherable text at all from a poorly legible historical… https://t.co/Z3RiGkZNcs pic.twitter.com/W2l37czML6
Употријебивши дешифроване податке о броју војника, официрским дужностима и положајима јединица, Черч је поново датирао документ на крај марта 1809. године, око двије седмице прије него што су аустријске снаге покренуле офанзиву.
I used GPT-6 Astra to break an unsolved cipher to one of Napoleon's generals that had gone unread for 217 years. — Carter Church (@CarterWChurch) September 30, 2026
What makes this impressive isn't actually the codebreaking, but that Astra completed the entire multi-modal workflow in ~6 hours from a single image and goal.
1/6🧵 pic.twitter.com/vyiGKOsrHq
Черч је 18. септембра објавио свој цјеловити истраживачки рад, укључујући транскрипцију, таблице шифара и скрипте које другима омогућавају да репродукују резултате.
Према Черчовим ријечима, Сатоши Томокијо, истраживач из Токија који води платформу „Cryptiana“, прегледао је рјешење и означио запис као „ријешено“, преноси Индекс
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