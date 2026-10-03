Сјеверна Кореја тестирала стратешку ракету средњег домета

Аутор:АТВ редакција
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Сестра сјевернокорејског лидера Ким Џонг Уна, Ким Јо Џонг, изјавила је да је Сјеверна Кореја јутрос тестирала стратешку ракету средњег домета током војне вјежбе.
Ким Јо Џонг је навела да је током вјежбе изведено лансирање стратешког оружја у правцу Источног Корејског мора, пренијела је сјевернокорејска агенција КЦНА.
„Јутрос је изведена вјежба испаљивања стратешког оружја у правцу Источног Корејског мора“, навела је Ким Јо Џонг.
КЦНА наводи да је Ким Џонг Ун надгледао војну вјежбу током које је извршено лансирање ракете.
Ракета прешла више од 700 километара
Војска Јужне Кореје саопштила је претходно јутрос да је Сјеверна Кореја лансирала балистичку ракету која је прешла више од 700 километара у правцу Источног мора, пренио је Јонхап.
У саопштењу се наводи да су обавјештајне службе Јужне Кореје и Сједињених Америчких Држава пратиле лансирање сјевернокорејске ракете од самог почетка и размјењивале релевантне информације.
Претходно лансиране двије ракете
Сјеверна Кореја је претходно, 20. септембра, лансирала двије балистичке ракете кратког домета из области Вонсан у правцу Источног мора.
Ново лансирање представља најновију у низу војних активности Пјонгјанга усмјерених на развој и тестирање ракетних система.
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