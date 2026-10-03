Драма изнад Атлантика: Авион са шест особа нестао без трага

Аутор:АТВ редакција
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Авион Гулфстреам Г100 са шест особа нестао је након полијетања са Бермудских острва ка Бостону, а америчка обалска стража покренула је ваздушну и поморску потрагу након што је Федерална управа за авијацију (ФАА) изгубила контакт са летјелицом.
Према тренутно доступним информацијама, авион је нестао у раним јутарњим сатима у суботу, а потрага је усмјерена на подручје код обале Нантакета у Масачусетсу.
Америчка обалска стража потврдила је да су у потрагу укључене ваздушне и површинске јединице, преноси британски таблоид Тхе Сун.
Шта се зна о несталом авиону?
Ријеч је о авиону Гулфстреам Г100, регистарске ознаке Ц-ГРЈП, који је летио на релацији Бермудска острва-Бостон. За сада нису објављени детаљи о идентитету шест особа које су биле у авиону.
Није познато шта се догодило са летјелицом, нити је за сада потврђено да ли су пронађени остаци авиона или евентуални преживјели. Потрага се наставља, а надлежне службе покушавају да утврде посљедњу познату локацију летјелице.
Америчка обалска стража надлежна је за велики дио приобалних вода око Масачусетса и острва Нантакет, што је подручје у којем се тренутно одвија потрага, преноси Телеграф.
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