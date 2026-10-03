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Драма изнад Атлантика: Авион са шест особа нестао без трага

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03.10.2026 14:41

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Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.
Фото: pexels/Mr Ozturk

Авион Гулфстреам Г100 са шест особа нестао је након полијетања са Бермудских острва ка Бостону, а америчка обалска стража покренула је ваздушну и поморску потрагу након што је Федерална управа за авијацију (ФАА) изгубила контакт са летјелицом.

Према тренутно доступним информацијама, авион је нестао у раним јутарњим сатима у суботу, а потрага је усмјерена на подручје код обале Нантакета у Масачусетсу.

Америчка обалска стража потврдила је да су у потрагу укључене ваздушне и површинске јединице, преноси британски таблоид Тхе Сун.

Шта се зна о несталом авиону?

Ријеч је о авиону Гулфстреам Г100, регистарске ознаке Ц-ГРЈП, који је летио на релацији Бермудска острва-Бостон. За сада нису објављени детаљи о идентитету шест особа које су биле у авиону.

Није познато шта се догодило са летјелицом, нити је за сада потврђено да ли су пронађени остаци авиона или евентуални преживјели. Потрага се наставља, а надлежне службе покушавају да утврде посљедњу познату локацију летјелице.

Америчка обалска стража надлежна је за велики дио приобалних вода око Масачусетса и острва Нантакет, што је подручје у којем се тренутно одвија потрага, преноси Телеграф.

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Тагови :

нестао авион

Атлантик

Бермудски троугао

Нестали

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