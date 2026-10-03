Logo

Ступило на снагу ограничење цијена горива

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.10.2026 14:27

Коментари:

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Ограничење цијена горива ступило је на снагу у Пољској, финансирано новим порезом на неочекиване приходе на нафтне компаније, што бензин и дизел чини знатно јефтинијим за возаче.

Пољски предсједник Карол Навроцки потписао је закон о порезу на неочекиване приходе у четвртак, 1. октобра, отварајући пут новом владином пакету олакшица за цијене горива, који је данас ступио на снагу.

Закон о порезу на неочекиване приходе био је предмет најновије политичке препирке између пољске Владе и предсједника, који је ставио вето на први покушај током љета.

Упркос попуштању под притиском јавности и потписивању закона, предсједник је овај закон упутио на преиспитивање Уставном суду.

Како јавља новинска агенција ПАП, законом се уводи порез од 60 одсто на вишак профита од продаје течних горива.

Примјењује се на неочекивани профит произвођача горива и компанија које посједују лиценцу за прекограничну трговину горивом, а који је остварен између 1. марта 2026. и 31. марта 2027. године.

Добијени приход ће се директно уливати у државни буџет.

"Свака злота прикупљена захваљујући овом закону мора се потрошити на смањење цијена горива", рекао је Навроцки након потписивања.

Пакет олакшица за цијене горива, који ће важити до краја године, смањује ПДВ на гориво са садашњих 23 на осам одсто.

Примјењиваће се и нижи порез на енергију, као и максимална цијена коју дневно одређује Министарство енергетике.

Из Министарства је јуче саопштено да је максимална цијена за викенд еквивалентна 1,54 евра по литру за обичан бензин, 1,73 евра за премијум бензин и 1,80 евра за дизел.

У поређењу са просјечним цијенама на бензинским пумпама јуче ујутру, ово представља уштеду до 32 цента по литру за возаче, у зависности од врсте горива, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гориво

Цијене горива

Пољска

забрана

Коментари (0)

Више из рубрике

У четвртак је једна жена задобила опекотине лица првог степена од импровизованог бацача пламена док је покушавала да спријечи уништавање аутобуског стајалишта током немира средњошколаца у Француској.

Свијет

Ужас у Француској: Жени запалио главу током протеста!

9 ч

0
Најмање 16 људи погинуло је у нападима медвједа широм Русије само током септембра, према прегледу извјештаја руских медија који је урадио CNN. Најтеже је погођена огромна Краснојарска област у средишњем Сибиру, гдје је ове године у нападима медвједа погинуло седам људи.

Свијет

Медвједи улазе у дворишта у Русији, за мјесец дана убили 16 људи: Погледајте снимке

10 ч

0
У катастрофалним поплавама које су погодиле општину Мадригерас у шпанској покрајини Албасете погинула је жена (100), а бујице воде носиле су све пред собом и проузроковале огромну штету, јављају шпански медији.

Свијет

Стравични призори из Шпаније: Бујица носи аутомобиле као да су од папира, погинула жена

11 ч

0
Хаос на улицама Француске не престаје: Ђаци пале и руше, пријетња уздрмала Париз!

Свијет

Хаос на улицама Француске не престаје: Ђаци пале и руше, пријетња уздрмала Париз!

13 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

21

45

Аутомобил ударио дјевојчицу на пјешачком прелазу у Бањалуци

21

29

Пауновић: Утакмица против Холандије нова прилика прилика да се поправи утисак

21

22

Сутра славимо великог заштитника и ово се не заборавља: Свака кућа мора да испоштује 1 обичај

21

02

Шеф затворског система Тенесија подноси оставку након неуспјешног погубљења Кристе Пајк

20

40

Џудо празник у Бањалуци: Више од 700 учесника на 20. купу "Стеван Марковић"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима