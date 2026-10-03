Ступило на снагу ограничење цијена горива

Аутор:АТВ редакција
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Ограничење цијена горива ступило је на снагу у Пољској, финансирано новим порезом на неочекиване приходе на нафтне компаније, што бензин и дизел чини знатно јефтинијим за возаче.
Пољски предсједник Карол Навроцки потписао је закон о порезу на неочекиване приходе у четвртак, 1. октобра, отварајући пут новом владином пакету олакшица за цијене горива, који је данас ступио на снагу.
Закон о порезу на неочекиване приходе био је предмет најновије политичке препирке између пољске Владе и предсједника, који је ставио вето на први покушај током љета.
Упркос попуштању под притиском јавности и потписивању закона, предсједник је овај закон упутио на преиспитивање Уставном суду.
Како јавља новинска агенција ПАП, законом се уводи порез од 60 одсто на вишак профита од продаје течних горива.
Примјењује се на неочекивани профит произвођача горива и компанија које посједују лиценцу за прекограничну трговину горивом, а који је остварен између 1. марта 2026. и 31. марта 2027. године.
Добијени приход ће се директно уливати у државни буџет.
"Свака злота прикупљена захваљујући овом закону мора се потрошити на смањење цијена горива", рекао је Навроцки након потписивања.
Пакет олакшица за цијене горива, који ће важити до краја године, смањује ПДВ на гориво са садашњих 23 на осам одсто.
Примјењиваће се и нижи порез на енергију, као и максимална цијена коју дневно одређује Министарство енергетике.
Из Министарства је јуче саопштено да је максимална цијена за викенд еквивалентна 1,54 евра по литру за обичан бензин, 1,73 евра за премијум бензин и 1,80 евра за дизел.
У поређењу са просјечним цијенама на бензинским пумпама јуче ујутру, ово представља уштеду до 32 цента по литру за возаче, у зависности од врсте горива, преноси Срна.
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