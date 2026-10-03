Тришић Бабић: Чувати истину о нашој заједничкој борби за слободу

Аутор:АТВ редакција
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Обиљежавање операције "Халијард" у Бољанићу подсјећа нас на храброст и човјечност српског народа, који је у тешким временима спасао савезничке пилоте, навела је Ана Тришић Бабић директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске
"Тај подвиг је важан дио наше историје и трајан симбол пријатељства Срба, Американаца и савезника. Сјећање на њега обавезује нас да чувамо истину о нашој заједничкој борби за слободу",навела је Тришић Бабић на Икс-у.
Обиљежавање операције „Халијард“ у Бољанићу подсјећа нас на храброст и човјечност српског народа, који је у тешким временима спасао савезничке пилоте. — Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) October 3, 2026
Тај подвиг је важан дио наше историје и трајан симбол пријатељства Срба, Американаца и савезника. Сјећање на њега обавезује нас… pic.twitter.com/ZS0bGbKrXy
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