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Тришић Бабић: Чувати истину о нашој заједничкој борби за слободу

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03.10.2026 13:54

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Обиљежавање операције "Халијард" у Бољанићу подсјећа нас на храброст и човјечност српског народа, који је у тешким временима спасао савезничке пилоте, навела је Ана Тришић Бабић директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске
Фото: X/Ana Trišić Babić

Обиљежавање операције "Халијард" у Бољанићу подсјећа нас на храброст и човјечност српског народа, који је у тешким временима спасао савезничке пилоте, навела је Ана Тришић Бабић директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске

"Тај подвиг је важан дио наше историје и трајан симбол пријатељства Срба, Американаца и савезника. Сјећање на њега обавезује нас да чувамо истину о нашој заједничкој борби за слободу",навела је Тришић Бабић на Икс-у.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Халијард

Република Српска

Србија

Сједињене Америчке Државе

мисија

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