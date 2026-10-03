Деценије пролазе, а породице у Српској и даље чекају: Потребно формирати Канцеларију Републике Српске за тражење несталих

Аутор:Марко Гаврић
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Нема помака у тражењу несталих. Због застоја у процесу, чланови породица погинулих и несталих бораца и цивила Републике Српске траже формирање Канцеларије Српске за тражење несталих. Биљана Васић Дакић је у рату изгубила два брата, један је идентификован, а другог никада нису нашли.
"Крајем 1995 септембра, 10-ог септембра нестала су моја два рођена брата, Васић Борислав и Васић Мирослав. Васић Мирослав је захваљујући ДНК анализи идентификован и сахранили смо га 2016 године, међутим за старијег брата нисмо никад сазнали шта се тачно десило и никад није пронађена гробница", рекла је Биљана Васић Дакић
Општина Брод још трага за 36 посмртних остатака несталих Срба из протеклог рата. Застој је почео 2008. године формирањем Института за нестала лица БиХ, каже предсједник Организације за тражење погинулих бораца и несталих цивила из Брода.
"Дошли смо до закључка да ипак морамо нешто да радимо на бази и на простору Републике Српске да би то покушали да пренесемо институцијама Републике Српске и да се формира Институт за нестала лица Републике Српске", рекао је Марко Грабовац, предсједник Организације за тражење погинулих бораца и несталих цивила из Брода.
O несталим лицима се мора говорити због њихових породица, истине и будућих генерација, кажу из Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила. Потребно је формирати канцеларију која ће се на ентитетском нивоу бавити овим тешким питањем.
"Када смо схватили да нам нема друге и да узмемо ствар у своје руке, одлучили смо се за корак формирања неког тијела на нивоу Републике Српске које би се бавило процесом тражења несталих. Завод за судску медицину као институција која би се бавила прикупљањем крвних узорака добијањем ДНК налаза и наравно Влада Републике Српске као надлежна институција која треба да оформи ову канцеларију", рекла је Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила.
Институт за нестала лица БиХ је од формирања 2008. године до сада идентификовао само 88 српских жртава. Република Српска још увијек трага за 1.608 несталих лица. Од овога броја, 975 су цивили од чега 351 жена и десеторо дјеце. Све док постоји нестала особа, постоји и породица која чека вијест, истину, чека могућност да пронађе посмртне остатке својих најмилијих и да их достојно сахране.
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