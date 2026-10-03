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У Бањалуци је данас испред Палате Републике Српске отворена изложба "Кроз врата времена - Од Хипотекарне банке до Палате Републике", која свједочи о историјском развоју, архитектонској и друштвеној улози једног од најпрепознатљивијих бањалучких здања.
Отварању изложбе присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић, као и министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић.
Поставку изложбе грађани ће испред Палате Републике моћи погледати током викенда, а након тога биће постављена у Галерији Академије наука и умјетности од понедјељка до четвртка, у периоду од 9.00 до 12.00 часова.
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