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Отворена изложба "Кроз врата времена - од хипотекарне банке до Палате Републике"

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03.10.2026 16:42

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Отворена изложба "Кроз врата времена - од хипотекарне банке до Палате Републике"
Фото: АТВ

У Бањалуци је данас испред Палате Републике Српске отворена изложба "Кроз врата времена - Од Хипотекарне банке до Палате Републике", која свједочи о историјском развоју, архитектонској и друштвеној улози једног од најпрепознатљивијих бањалучких здања.

Отварању изложбе присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић, као и министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић.

Поставку изложбе грађани ће испред Палате Републике моћи погледати током викенда, а након тога биће постављена у Галерији Академије наука и умјетности од понедјељка до четвртка, у периоду од 9.00 до 12.00 часова.

Изложба "Кроз врата времена - од хипотекарне банке до Палате Републике"

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Таг :

изложба

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