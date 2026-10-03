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Додик: Палата Републике стуб државности

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03.10.2026 17:05

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Палата Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик истакао је да изложба "Кроз врата времена: од Хипотекарне банке до Палате Републике" није само прича о једној згради, већ прича о континуитету, трајању и институцијама које дају снагу и озбиљност државности.

"Јер држава не живи само у законима и одлукама. Живи и у мјестима која памте њену историју и свједоче њеном трајању", написао је Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик је указао да постоје грађевине које нису само зидови и камен.

"Оне постају стубови државности, мјеста на којима се вријеме, институције и идентитет једног народа спајају у једну причу", пише Додик.

Додик је додао да је Палата Републике у Бањалуци управо то.

Како каже, подигнута 1936. године, прошла је кроз различите епохе, ратна разарања, обнове и промјене намјене, а од 2008. године званично је сједиште предсједника Републике Српске. Данас је један од препознатљивих симбола њеног институционалног живота - нагласио је Додик.

Изложба "Кроз врата времена - од хипотекарне банке до Палате Републике"

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Тагови :

Палата Републике Српске

Милорад Додик

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