Додик: Палата Републике стуб државности

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је да изложба "Кроз врата времена: од Хипотекарне банке до Палате Републике" није само прича о једној згради, већ прича о континуитету, трајању и институцијама које дају снагу и озбиљност државности.
"Јер држава не живи само у законима и одлукама. Живи и у мјестима која памте њену историју и свједоче њеном трајању", написао је Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик је указао да постоје грађевине које нису само зидови и камен.
"Оне постају стубови државности, мјеста на којима се вријеме, институције и идентитет једног народа спајају у једну причу", пише Додик.
Постоје грађевине које нису само зидови и камен. Оне постају стубови државности, мјеста на којима се вријеме, институције и идентитет једног народа спајају у једну причу.
Палата Републике је управо то. Подигнута 1936. године, прошла је кроз различите епохе, ратна разарања, обнове и промјене намјене, а од 2008. године званично је сједиште предсједника Републике Српске. Данас је један од препознатљивих симбола њеног институционалног живота.
Зато изложба "Палата - кроз врата времена: од Хипотекарне банке до Палате Републике" није само прича о једној згради. То је прича о континуитету, трајању и институцијама које дају снагу и озбиљност државности.
Јер држава не живи само у законима и одлукама. Живи и у мјестима која памте њену историју и свједоче њеном трајању.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 3, 2026
Додик је додао да је Палата Републике у Бањалуци управо то.
Како каже, подигнута 1936. године, прошла је кроз различите епохе, ратна разарања, обнове и промјене намјене, а од 2008. године званично је сједиште предсједника Републике Српске. Данас је један од препознатљивих симбола њеног институционалног живота - нагласио је Додик.
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