Стиже временски преокрет који нико не очекује

Аутор:АТВ редакција
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Након периода стабилног и топлог времена, метеоролошки модели најављују значајну промјену временских прилика.
Пред нама је неколико сунчаних и топлих дана, али већ од средине недеље долази до постепеног наоблачења и пада температуре који означавају почетак праве јесени.
Очигледно је да ће промјена времена захватити добар дио средње Европе.
Аустријски Кронен Цајтунг цитира метеоролога Герхарда Хонвартера који каже да ће до сриједе јесен показивати “своју пријатну страну”, али да ће од четвртка надаље “време постати узбудљиво”.
Већ данима је топло као да је крај љета, истиче Hohenwarter, а разлог томе је снажан систем високог притиска који се сада полако повлачи према Скандинавији и Финској. У међувремену, систем ниског притиска у близини Исланда преноси топли ваздух према нама. На задњој страни система ниског притиска, хладнији ваздух струји према југу. Истовремено, други систем ниског притиска изнад источне Европе доноси влажан и хладан ваздух према источном Медитерану.
Ови услови тренутно узрокују обилне кише у топлој медитеранској регији јужне Француске и близу Крита.
Метеоролог је истакао да ће временска ситуација остати стабилна до сриједе, а након тога слиједи промјена за коју се још увијек не може прецизно утврдити колико ће бити драстична.
– Распон могућности је огроман, а неизвесност је још већа у јужној Аустрији. На надморској висини од 1.500 метара температура би већ могла пасти на 0 степени. То би могло значити снијег и на нижим висинама – рекао је Hohenwarter, преноси Јутарњи лист.
Према временској прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), у понедјељак, ујутру ће бити хладно, понегде уз слаб приземни мраз, док ће по котлинама јужне Србије постојати услови и за слаб мраз на 2 метра висине. Током дана очекује се сунчано и топло време. Најнижа температура кретаће се од -1 до 9 степени, а највиша дневна од 24 до 27 степени.
Другог дана недеље, у уторак, јутро остаје хладно са локалним слабим приземним мразом. У току дана биће претежно сунчано и топло уз слаб промјенљив ветар. Најнижа температура биће од 0 до 10 степени, док ће највиша бити од 24 до 27 степени.
У сриједу задржаће се претежно сунчано и топло вријеме. Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужни и југоисточни, док се у кошавском подручју послије подне очекује његово појачање. Најнижа температура од 2 до 12 степени, а највиша од 24 до 28 степени.
Према РХМЗ прогнози за наредних пет дана, од 8. до 12. октобра, очекује се умјерено до знатно облачно вријеме, понегде с кишом. Јутарња температура биће у порасту, док ће највиша дневна температура бити у мањем паду.
Иван Ристић, метеоролог, каже да се у Србији у петак, 9. октобра завршава Михољско љето и да улазимо у промјенљив и хладнији период. Уз прохладно вријеме очекује и кишу.
– Уз јаче захлађење у ноћи између 12. и 13. октобра чекамо и снијег на Златибору, Тари и Дивчибарама – поручује Ристић.
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