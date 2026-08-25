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Завод за статистику: Извоз благо смањен, увоз повећан

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25.08.2026 11:20

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Завод за статистику: Извоз благо смањен, увоз повећан
Фото: Unsplash

Током седам мјесеци ове године у Републици Српској остварен је извоз од три милијарде и 96 милиона КМ, што је за 0,5 одсто мање него у истом периоду лани, док је увоз износио 4,693 милијарде, што је за 7,4 одсто више од упоредног периода, подаци су републичког Завода за статистику.

Од 1. јануара до 31. јула покривеност увоза извозом износила је 66 одсто.

Ове године се највише извозило у Србију, и то у вриједности од 561 милион КМ, па у Хрватску 509 милиона КМ.

Када је ријеч о увозу, најзаступљеније су Србија са 759 милиона КМ и Италија са 723 милиона КМ.

Електрична енергија има највеће учешће у извозу, те је за седам мјесеци ове године извезено струје за 298 милиона КМ.

Са друге стране, нафтна уља и уља добијена од битуменозних минерала највише су се увозила, и то за 388 милиона КМ.

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Тагови :

Републички завод за статистику

Увоз

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