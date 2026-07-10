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Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 07:23

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Крфска и Стевана Булајића без струје остају од 09:00 до 12:00 часова.

Од 09:30 до 12:30 струје неће имати дијелови улица Браце Поткоњака, Цара Лазара, Царице Милице, Вилсонова и Мирка Ковачевића, док од 08:00 до 14:00 часова без струје остају дијелови улица 20. куљанска, Банијска и Краља Александра И Карађорђевића као и дио насеља Куљани.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Електрокрајина

Бањалука

насеља без струје

искључење струје

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