Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Крфска и Стевана Булајића без струје остају од 09:00 до 12:00 часова.
Од 09:30 до 12:30 струје неће имати дијелови улица Браце Поткоњака, Цара Лазара, Царице Милице, Вилсонова и Мирка Ковачевића, док од 08:00 до 14:00 часова без струје остају дијелови улица 20. куљанска, Банијска и Краља Александра И Карађорђевића као и дио насеља Куљани.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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