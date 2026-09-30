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Дуг ФБиХ за пола године повећан за 1,57 милијарди КМ

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30.09.2026 18:30

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Дуг Федерације БиХ крајем јуна достигао је 8,76 милијарди КМ и за само шест мјесеци повећан је за 1,57 милијарди КМ.

Дуг који је крајем 2023. године износио 6,09 милијарди КМ, на крају јуна ове године достигао је 8,76 милијарди КМ.

За двије и по године дуг је тако повећан за 2,67 милијарди КМ, односно за готово 44 одсто, јављају федерални медији.

Подаци Федералног министарства финансија показују да раст није био равномјеран, преноси Срна.

На крају 2024. године дуг је износио 6,46 милијарди КМ, док је крајем 2025. достигао 7,19 милијарди КМ, а само у првих шест мјесеци ове године повећан за око 1,57 милијарди КМ.

Највећи дио повећања односи се на спољни дуг, који је са 5,45 милијарди КМ крајем марта повећан на готово 6,95 милијарди КМ крајем јуна. То је раст од приближно 1,5 милијарди КМ за само три мјесеца.

Унутрашњи дуг је у истом периоду повећан знатно мање са око 1,79 на 1,81 милијарду КМ.

На крају јуна спољни дуг чинио је готово четири петине укупног дуга Федерације.

Према отплатном профилу федералног Министарства финансија, Федерацију у наредним годинама очекују стотине милиона КМ годишњих обавеза.

За ову годину предвиђено је око 458 милиона КМ, за 2027. око 659 милиона, а за 2028. око 630 милиона КМ.

У 2029. години обавезе расту на око 802 милиона КМ, годину касније премашују милијарду КМ, односно за 2030. годину предвиђена је отплата од око 1,27 милијарди КМ.

Највећи рачун стиже 2031. године када би ФБиХ, према актуелном отплатном профилу, требала сервисирати око 2,06 милијарди КМ дуга, од чега се чак 1,92 милијарде односе на спољни дуг.

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Тагови :

ФБиХ

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