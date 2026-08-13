Logo

Бањалука: Двије малољетне особе повријеђене у удесу у Залужанима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:33

Коментари:

0
удес Залужани
Фото: АТВ

Двије малољетне особе повријеђене су у саобраћајној незгоди која се догодила синоћ у бањалучком насељу Залужани, у близини Нешковић пумпе, потврђено је за АТВ.

У незгоди која се догодила у Улици Пут српских бранилаца, су учествовали аутомобил и мотоцикл, повријеђени су возач и сувозач на мотоциклу.

удес Залужани

Хроника

Саобраћајка у Залужанима, има повријеђених

Увиђај је обавила саобраћајна полиција, те се околности незгоде утврђују.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Залужани

Саобраћајна несрећа

Саобраћајна незгода

Коментари (0)

Више из рубрике

Познат идентитет жене која је погинула у тешкој несрећи, ухапшен полицајац Виктор Ћатић

Хроника

Познат идентитет жене која је погинула у тешкој несрећи, ухапшен полицајац Виктор Ћатић

12 ч

0
удес Залужани

Хроника

Саобраћајка у Залужанима, има повријеђених

22 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Због двије незгоде настао колапс у саобраћају: Аутомобил завршио на крову, има повријеђених

1 д

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Хроника

Жена коју је ударио камион хитно пребачена на УКЦ

1 д

0

  • Најновије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима