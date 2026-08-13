Бањалука: Двије малољетне особе повријеђене у удесу у Залужанима

Аутор:АТВ редакција
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Двије малољетне особе повријеђене су у саобраћајној незгоди која се догодила синоћ у бањалучком насељу Залужани, у близини Нешковић пумпе, потврђено је за АТВ.
У незгоди која се догодила у Улици Пут српских бранилаца, су учествовали аутомобил и мотоцикл, повријеђени су возач и сувозач на мотоциклу.
Хроника
Саобраћајка у Залужанима, има повријеђених
Увиђај је обавила саобраћајна полиција, те се околности незгоде утврђују.
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