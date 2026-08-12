У ЕУ на снагу ступила нова пооштрена правила о амбалажи: У историју одлазе бројна паковања

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Европске уније од данас на снагу ступају нова пооштрена правила о амбалажи, а циљ је, како наводе, смањити количину отпада.
Европска унија је себи поставила велики циљ - до 2030. године готово сва амбалажа у ЕУ треба да буде погодна за рециклажу. То се треба постићи кроз Уредбу ЕУ о амбалажи и амбалажном отпаду.
Иза овог незграпног назива крије се документ од 124 странице са 71 чланом.
Потрошачи ће многе од ових промјена примијетити директно у свом свакодневном животу.
Постављена су нова ограничења за ПФАС у амбалажи за храну. ПФАС је група синтетички произведених хемикалија које су практично биоразградиве. Ове хемикалије такође могу представљати здравствени ризик, јер неке могу узроковати рак и оштећење јетре, на примјер.
ПФАС се често користи у амбалажи за храну као што су посуде за доставу хране, омотнице за брзу храну, врећице за кокице за микроталасну пећницу, пекарски папир и кутије за пицу, како би се одбила вода или масноћа. Ограничавањем употребе ПФАС-а у амбалажи која долази у контакт с храном, нова правила ће помоћи у заштити људског здравља, а истовремено ће смањити испуштање ових штетних материја у животну средину.
У коначници, промјене ће вјероватно изазвати више пометње међу компанијама него међу потрошачима. То је зато што нова уредба, која ступа на снагу данас, дјелимично мијења улоге и одговорности компанија у вези с амбалажним отпадом. На примјер, она се бави тиме ко је дужан доставити које информације.
Европска унија ће забранити непотребно велика паковања за онлајн наруџбе. Више неће бити могуће наручити један руж за усне онлајн и добити га у паковању величине кутије за ципеле. Опште правило налаже да празан простор не смије прелазити 50 одсто. Простор испуњен папиром, мјехурићастом фолијом или полистиренским комадићима такође се сматра празним простором.
Још једна значајна промјена тиче се саме дефиниције амбалаже. Од 12. августа, на примјер, капсуле за кафу и чај, као и одређене врећице за напитке, биће класификоване као такве.
То има импликације и у смислу проширене одговорности произвођача и у вези с управљањем на крају животног вијека и информисањем потрошача о томе како их правилно одложити у програме одвојеног прикупљања.
Неке врсте амбалаже такође ће бити забрањене од 2030. године надаље. То укључује, на примјер, врећице кечапа у ресторанима брзе хране, пластичну мрежицу за воће у супермаркетима и мини шампон у хотелима.
Такође, то ће се односити и на врећице шећера у кафићима, као и амбалаже за кафу „за понијети“.
Врло лагане пластичне врећице такође ће бити забрањене - осим ако нису потребне из хигијенских разлога или за расуте прехрамбене артикле и тиме помажу у борби против бацања хране.
Амбалажа која остаје у употреби мора бити такође погодна за рециклажу. ЕУ ће прописати потребан проценат рециклираног материјала у различитим врстама амбалаже, што значи удио материјала који је већ рециклиран. ЕУ такође промовише системе амбалаже за вишекратну употребу.
До 2029. године, државе чланице морају успоставити системе поврата депозита за пластичне и металне посуде за једнократну употребу - сличне систему који већ постоји у појединим земљама ЕУ.
Амбалажни отпад представља велики проблем. Према подацима статистичког завода ЕУ Евростат, у 2023. години генерисано је 177,8 килограма амбалажног отпада по глави становника.
Нова правила имају за циљ осигурати да се амбалажни отпад у ЕУ постепено смањи за најмање 15 одсто до 2040. године у односу на 2018. годину. Смањење треба бити 5 одсто до 2030. године и 10 одсто до 2035. године.
(Кликс)
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