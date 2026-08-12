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Амерички ИЦЕ планира набавити рукавице које могу задати болне електричне шокове

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 07:38

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Америчка полиција
Фото: pexels/cottonbro studio

Америчка служба за имиграцију и царине (ИЦЕ) планира до марта купити хиљаде рукавица које могу задати електричне шокове, а за набавку је предвиђено до 20 милиона долара.

Према обавјештењу коју је у понедјељак објавило Министарство за унутрашњу безбједност САД-а, ријеч је о уређајима названим Г.Л.О.В.Е., скраћено од Generated Low Output Voltage Emitter, које производи компанија Compliant Technologies из Lexingtona у савезној држави Кентаки. У обавјештењу се наводи и да би позив за уговор без надметања могао бити објављен већ у петак.

Компанија наводи да рукавице у основи функционишу као обичне патролне рукавице, али да полицајац притиском на прекидач активира електрични режим.

Да би изазвале болни подражај, морају бити директно прислоњене на кожу, а произвођач тврди да то обично помаже службенику да за неколико секунди успостави контролу над особом.

Џон Петерс, предсједник Института за превенцију смрти у притвору, који проучава употребу овог уређаја, кориштење ових рукавица описао је као "убод пчеле".

Додао је да би планирана куповина ИЦЕ-а вјероватно била највећа досад и да би се рукавице могле користити при извлачењу особа из аутомобила и кућа те при уласку и изласку из притворских објеката.

План је изазвао забринутост организација за грађанска права.

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"Увођење рукавица које се тако лако могу користити за наношење страшне боли у сусретима рецепт је за штету по јавност", рекла је Џин Ролник Борчета из Америчке уније за грађанске слободе.

Произвођач истовремено упозорава да се уређај не смије користити као казна, против особа које показују само вербални отпор нити над дјецом, трудницама, старијим и особама с инвалидитетом.

Према наводима произвођача, службеници прије употребе морају завршити обуку и обнављати цертификат сваке двије године.

(кликс)

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Тагови :

Америка

безбједност

рукавице са електричним шоковима

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