Денис Звиздић вратио новац након бијеса јавности

Аутор:АТВ редакција
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Супруга Дениса Звиздића, Семира, вратила је једнократну новчану помоћ у КЈКП "Покоп" која је исплаћена због болести посланика НиП-а у Представничком дому ПС БиХ.
"Поштујући став добронамјерног дијела јавности и осјећај социјалне одговорности, моја супруга је вратила средства која су јој била одобрена као помоћ за лијечење члана породице, уплатом на рачун КЈКП Покоп. Без обзира на различита тумачења ове одлуке, сматрали смо да је то исправно и одговорно учинити", написао је Звиздић на друштвеној мрежи Фејсбук.
Читава хајка на Звиздића започела је када је у медијима објављен документ да је Семири Звиздић одобрена једнократна новчана помоћ због теже болести члана уже породице. Предвиђено је да јој буде исплаћен износ у висини три просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ у посљедња три мјесеца, према посљедњем доступном податку Федералног завода за статистику.
Уз захтјев за исплату помоћи приложен је налаз и мишљење Института за медицинско вјештачење здравственог стања у којем је наведена дијагноза њеног супруга.
Одлука је, према документу, донесена на основу Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и радника у области комуналне привреде у Кантону Сарајево, као и Правилника о платама КЈКП "Покоп".
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