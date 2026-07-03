Нова студија: Делфини уче своје младунце како да прате бродове

Аутор:АТВ редакција
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Добри делфини у Јадранском мору све више прате кочаре како би се хранили рибљим отпадом, техником преживљавања коју младе животиње уче од својих родитеља, открила је нова студија.
Научници упозоравају да је ово понашање директна посљедица прекомерног риболова који је испразнио море и оставио делфине без природног плена, пише Гардијан .
„Ако желите да пронађете добре делфине данас, најлакше ћете их пронаћи у близини рибарских бродова“, рекао је Ђовани Беарци, коаутор студије и предсједник италијанског удружења за биологију и заштиту делфина. „Многе од њих прате делфини који се хране смећем.“
„Под храњењем отпадом мислим на одбачени улов и друге нежељене организме. Делфини прате кочаре јер је природни плен постао веома тежак за проналажење. А зашто га је тешко пронаћи? Зато што је море прекомјерно уловљено“, објашњава Берзи. „Средоземно море је једно од подручја са највећим прекомерним риболовом на свијету. Притисак риболова овдје је двоструко већи од нивоа који Организација УН за храну и пољопривреду (ФАО) сматра одрживим.“
Научници су пратили кочаре на отвореном Јадранском мору 148 дана, спровевши 859 инспекција у два региона. Иако су делфини увијек повремено пратили рибарске бродове, истраживачи кажу да се ово понашање драматично повећало. Студија спроведена на Јадрану 1990-их показала је да делфине прати 10% кочара, док је у новој студији у једном од праћених подручја тај проценат скочио на чак 76%.
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Студија напомиње да многе животиње чији је плен исцрпљен почињу да се хране у близини људи, слично као што поларни медведи претражују смеће на депонијама. У исцрпљеном екосистему, кочаре представљају лак извор хране за делфине.
Иако су делфини опортунистичке животиње које су можда научиле да је лакше ловити рибу у близини рибарских бродова, то не значи да им је ово понашање корисно. Др Рендал Ривс, један од аутора студије, упозорава на бројне опасности.
„Познато је да делфини понекад бивају убијени или повређени од стране опреме за кочарење, а храњење иза чамаца може утицати на њихову исхрану, друштвену организацију и комуникацију“, рекао је Ривс. „Делфини такође могу патити од оштећења слуха усљед хроничне изложености буци кочарења. Међутим, у морима са прекомерним риболовом, проналажење плена далеко од бродова може бити претешко. За ове животиње, преузимање ризика изгледа као боља опција од гладовања.“
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Берзи додаје да се ово понашање преноси са генерације на генерацију. „Млади делфини прате рибарске бродове са својим мајкама, посматрајући одрасле како се хране и учећи од њих. То је културни пренос.“
Јадрански екосистем је некада био дом много већој популацији обичних делфина, али ситуација се драстично промијенила. „Обични делфини више нису чести“, каже Берзи. „Осим неколико веома малих жаришта у Јадрану, они су практично нестали. Једна врста је нестала, а то није добар знак. То је позив на буђење.“
Научници позивају на мјере за заштиту богатог биодиверзитета и савјетују против даље употребе рибарских бродова за заштиту делфина и очување морског живота. „Када сам био млађи, само сам желио да проучавам понашање делфина. Тада не бих ни помислио на људски утицај. Али оно чему смо свједочили у нашем истраживању је нестанак читавих заједница делфина“, рекао је Берзи.
„Ако се заустави деструктивни риболов, морски ресурси би се веома брзо опоравили. Делфини би поново могли да се хране својим природним пленом, као што су то чинили вијековима у истом подручју“, закључио је. „Порука је заиста једноставна: ловите мање рибе и на мање деструктивне начине.“
Студију „Зависност добрих делфина од кочарских бродова у регионима Јадранског мора са осиромашеним пленом“, објављену у часопису Frontiers, спровели су Берзи, Силвија Боницони, Натан Б. Фјури и Рендал Р. Ривс, група истраживача који деценијама проучавају понашање делфина у Медитерану.
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