Бечки двор је пио ово вино: Манастир Тврдош чува дугу традицију

Аутор:АТВ редакција
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Братство манастира Тврдош, предвођено игуманом Савом, започело је потпуно ново поглавље у причи о манастирском винарству на нашим просторима, преузевши бригу над вињагама и виновом лозом у Требињском и Поповом пољу.
Изузетна посвећеност монаха оживјела је древне традиције, па је данас извјесно да се у пуном сјају остварују стихови из старе епске пјесме која пјева о Тврдошу и његовим богатим избама испуњеним врхунским вином.
"Већ од XV вијека постоје трагови винских подрума Тврдош. У данашњој винарији манастира Тврдош на традиционалан начин се производи црвено суво вино 'Вранац', бијело вино и лозова ракија", навели су из Туристичке организације Републике Српске.
Данас су манастирски подруми Тврдоша неизбјежна станица за све домаће и стране туристе, нудећи спој вијековне духовности, аутентичне архитектуре и врхунских Херцеговачких укуса.
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