Техеран спреман за „непријатељску агресију“, Вашингтон стеже обруч санкцијама

Аутор:АТВ редакција
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Тензије између Вашингтона и Техерана не јењавају – Иран поручује да је спреман за сваки нови напад, док САД појачавају притисак санкцијама на иранске авио-компаније. У Ормуском мореузу током јучерашњег дана погођена су два танкера.
„Спремни смо за непријатељску агресију“, поручио је командант иранске војске Амир Хатами након пријетњи америчког предсједника.
„Ниједног тренутка нећемо оклијевати да бранимо независност, безбједност и територијални интегритет Ирана“, пренијели су званични медији Хатамијеве ријечи.
И док Трамп пријети могућим новим нападима, амерички министар финансија Скот Бесент истакао је да ће иранским авио-компанијама од сриједе, 23. септембра, бити онемогућено пословање широм свијета због америчких санкција.
Упозорио је и земље које и даље прихватају летове иранских авио-компанија.
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„Ако слете, не можете да им обезбиједите гориво, не можете да им пружате услуге на аеродрому, не можете да им продајете карте или ћете бити искључени из доларског система“, нагласио је Бесент.
„Иран ер“ одговара – настављамо да обављамо летове из Техерана, Мешхеда и Исфахана за Наџаф у Ираку.
Багдад, пак, потврђује да ће примјењивати забрану летова иранских авио-превозника у складу са одлуком америчког Министарства финансија.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи стигао је у Њујорк уочи годишњег засједања Генералне скупштине Уједињених нација, а очекује се да данас допутује и ирански предсједник Масуд Пезешкијан.
Међутим, америчке власти нису издале визе члановима медијског тима иранског предсједника, упркос поднијетим захтјевима и накнадним обраћањима, изјавио је директор за односе с јавношћу кабинета иранског предсједника Хабиб Абаси.
Два танкера погођена су пројектилима током јучерашњег дана у Ормуском мореузу.
(РТС)
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