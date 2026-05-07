Едита Арадиновић: Уморила сам се од глуме и доказивања

Пјевачица Едита Арадиновић поделила је са својим пратиоцима на Инстаграму емотивну и веома личну објаву у којој је отворено говорила о унутрашњим борбама, промјени животних приоритета и потреби да коначно пронађе мир са собом.
Едита је признала да је годинама имала потпуно другачију представу о љубави и односима међу људима, вјерујући да права емоција мора да буде гласна, видљива и интензивна.
"Некад сам мислила да љубав мора да се чује, види, па и да боли. Много сам гледала филмове, па сам чак умислила да ће онај ко те стварно воли увек бити ту за тебе, чувати те, пазити и неће тражити изговор да буде љут, бесан и слично, јер тешко је знати да је тешко оном кога волиш, зар не? Сада схватам колико то нема везе са везом. Колико је заправо најтеже заволети себе, веровати својој интуицији, а не трауми. Вежбати самопоштовање, па га онда и заслужити. Давати без очекивања и без "контра услуга". Бити сам, а не бити усамљен. Не бити жртва својих мисли. И на крају, не кривити друге за своја осећања, лоше односе и несклад са сопственим емоцијама, жељама и циљевима."
Пјевачица је истакла да су јој управо породични односи и живот под будним оком јавности помогли да сагледа ствари из другачијег угла, признајући да се уморила од константне потребе да буде јака и посебна.
"И то сам почела да схватам највише кроз своје породичне односе и јавни живот. Уморила сам се од глуме, доказивања и потребе да будем јака, виђена, аутентична, другачија, посебна. Ахх. Јер знам одакле то долази. Некоме ће ово бити већ виђено, некоме нејасно, некоме неважно, а неко се већ родио са свим овим. Једноставно свако има свој пут и своју мисију. Моја мисија је да истински заволим себе, да не бих романтизовала своје ране, идеализовала људе који су били само део пута, да не зависим од туђег мишљења и да не очекујем тај позив, ту руку спаса. Мислим да смо сви заслужили да живимо у миру и радости, и то без гриже савести. Да, могуће је. И треба храбрости, али сам сигурна да је награда огромна."
На крају се осврнула и на своје некадашње каријерне амбиције, признајући да су јој некада најважнији били прегледи, аплаузи и пажња публике, док данас жели потпуно другачије ствари, преноси Телеграф.
"Некад ми је циљ био да имам више прегледа, више другачијих песама, више аплауза, више пажње. Сада само желим да ме окруже добри људи, добре намере, радосне вести. Да ме заобиђу све негативне и сувишне информације. Не желим да знам како је некоме лоше, и шта неморално ради у своја 4 зида, ко има више, а ко мање. Боли ме ду*е. Хоћу да учим, стварам, путујем, дајем, волим! Такви нека се прикључе."
