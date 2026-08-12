Полицајац ван дужности мотоциклом ударио у групу пјешака, једна особа погинула, а три повријеђене

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је смртно страдала у саобраћајној несрећи која се вечерас догодила у Хаџићима код Сарајева, а три су повријеђене.
Ову информацију потврдила је портпаролка Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево Мерсиха Новалић.
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Тешка несрећа у Сарајеву: Мотоциклиста ударио у групу пјешака, једна особа погинула
Она је казала да су три повријеђене особе смјештене на Клинички центар Универзитета у Сарајеву.
До несреће је дошло када је мотоцикл, којим је управљао полицијски службеник Управе полиције МУП-а КС ван дужности, ударио у групу пјешака.
О несрећи је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва који ће руководити увиђајем.
(Кликс)
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