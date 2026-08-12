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Полицајац ван дужности мотоциклом ударио у групу пјешака, једна особа погинула, а три повријеђене

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 07:02

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Једна особа је смртно страдала у саобраћајној несрећи која се вечерас догодила у Хаџићима код Сарајева, а три су повријеђене.

Ову информацију потврдила је портпаролка Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево Мерсиха Новалић.

Полиција ФБиХ

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Тешка несрећа у Сарајеву: Мотоциклиста ударио у групу пјешака, једна особа погинула

Она је казала да су три повријеђене особе смјештене на Клинички центар Универзитета у Сарајеву.

До несреће је дошло када је мотоцикл, којим је управљао полицијски службеник Управе полиције МУП-а КС ван дужности, ударио у групу пјешака.

О несрећи је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва који ће руководити увиђајем.

(Кликс)

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Тагови :

Сарајево

удес

Саобраћајна несрећа

Полиција

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