Може ли се стати у крај раду на црно у Српској?

Аутор:Валерија Илић
Коментари:2
Трговина, угоститељство, грађевинарство, пољопривреда, прерада дрвета, услужне дјелатности и даље су послови у којима је најзаступљенији непријављени рад – рад на црно.
За првих шест мјесеци ове године Инспекторат Српске спровео је контролу око 7.700 радника затечених на раду код послодавца, од чега 100 радника није имало закључен уговор о раду. По том основу послодавцима су изречене казне у износу од око 150.000 КМ.
„Ја морам нагласити да поред републичких инспектора рада, контролу пријављивања радника у јединствени систем регистрације и контроле доприноса могу да раде и остали инспектори Инспектората у својим примарним областима надзора, као и инспектори Пореске управе и републичке управе за игре на срећу чиме је број инспектора значајно повећан на терену у односу на онај период када је те контроле могла да врши само инспекција рада“, рекла је портпарол Инспектората Републике Српске Душанка Николић.
Рад на црно остаје један од највећих изазова у борби против сиве економије. У Пореској управи кажу да контролама настоје открити не само непријављене раднике, већ и исплату дијела плата „на руке“.
„Када вршимо контроле, приоритет контрола наших је управо да се обави разговор, да се узму изјаве од појединих радника, да се на бази евиденција које води тај привреди субјекат можемо закључити да ли има основа да се утврди испала плата, дијела плата у ковертама“, рекао је Горан Маричић, директор Пореске управе Републике Српске
Законом о раду у Републици Српској прописана је казна у износу од 5.000 КМ за послодавца као правно лице, 500 КМ за одговорно лице у правном лицу, те послодавца као физичко лице прописана је казна од 2.000 КМ.
„Савез синдиката првенствено инсистира на институционалном раду, социјалном дијалогу, на повећању броја инспектора рада и на честим контролама, само на тај начин, и наравно увођење строжијих казни као мјера која ће утицати да се смањи рад на црно у Републици Српској“, рекла је виши стручни сарадник за правна питања Савез синдиката Републике Српске, Звјездана Бајичић, те додала:
„Борба против рада на црно није само питање заштите права, она је прије свега и заштита достојанства радника, потребно је да раднику вратимо достојанство и достојанствен рад“.
Док синдикати упозоравају да су строже казне и чешће контроле неопходне за сузбијање рада на црно, послодавци сматрају да проблем није само у санкцијама, указују и на недостатак инспекцијског надзора, али и на административне процедуре које, како кажу, у појединим случајевима додатно отежавају легално запошљавање радника.
„Кроз године се смањује тај рад на црно и оно што га има је вјероватно већим дијелом изазван компликованим папирима из нечије перспективе, значи док се скупе папири, па дође радник, па одјави, а пуно њих одлази и долази привремено и онда вјероватно један дио послодаваца направи неки пробни рад да би на неки начин избјегли ту процедуру. Међутим, ми имамо још пуно послова у којима сви раде комплетно на црно и до таквих инспекција не долази, јер је евидентно да немамо довољан број инспектора за све такве активности“, рекао је потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске, Саша Тривић.
Борба против рада на црно остаје изазов за институције, послодавце и раднике. Циљ је исти – мање сиве економије и више легално запослених радника.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
10 ч7
Најновије
Тренутно на програму