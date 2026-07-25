За 6 мјесеци у Српској 6.934 удеса, погинуло 45 особа

Аутор:Сретен Рајилић
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У првих шест мјесеци ове године на путевима у Републици Српској догодиле су се 6.943 саобраћајне несреће, а погинуло је 45 особа. Међу теже повријеђенима је њих 244, речено је из МУП-а Српске.
Према информацијама МУП-а ради се о:
Указ на 2 тренда: повећања броја саобраћајних незгода, али и мањи број тешких посљедица у односу на исти период лани. Појачати казнену политику, али и интензивније едукативне кампање дугорочни су приједлози Агенције за безбједност саобраћаја за побољшање прометне културе.
„Дакле, без одговарајуће репресије и без наравно овог другог дијела, да возачима кажемо зашто се кажњавају: да није добро сјести за волан пијан, да ће доћи до саобраћајне незгоде, да није добро не везати појас, да није добро возити брзином 100 на сат тамо гдје је ограничење 50, дакле без и једне и друге активности, нема побољшања културе“, рекао је Милија Радовић из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Бројке за први шест мјесеци, иако велике, понављају се из године у годину, знак су да досадашње системске мјере дотакле "један праг испод којег не можемо". На репресивнијим мјерама се активно ради, ad hoc измјенама Закона о безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
„Па је недавно уведена - и термин - а и санкција за објесну вожњу. Дакле, видјећемо какве ће она резултате дати. Али, докле год се системски проактивно не буде дјеловало у погледу превентивних мјера, нарочито давањем до знања нашим возачима и свим другим учесницима у саобраћају који су то бенефити безбједности саобраћаја и које посљедице носи кршење саобраћајних прописа, мислим да ћемо овај број гледати из године у годину“, рекао је вјештак саобраћајне струке Никола Ћопић.
Јача превенцијa, едукацијa и рестрикција остају главни алати за побољшање саобраћајне културе, а самим тим и људског живота. На нама је такође да кренемо са промјенама почевши од себе.
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