Logo

За 6 мјесеци у Српској 6.934 удеса, погинуло 45 особа

Аутор:

Сретен Рајилић
25.07.2026 19:24

Коментари:

0
Саобраћај возила ауто вожња
Фото: ATV

У првих шест мјесеци ове године на путевима у Републици Српској догодиле су се 6.943 саобраћајне несреће, а погинуло је 45 особа. Међу теже повријеђенима је њих 244, речено је из МУП-а Српске.

Према информацијама МУП-а ради се о:

  • 1440 лакших повреда (7.2% више од 2025)
  • 5.766 оштећених аутомобила (20.6% више него 2025)
  • 640 изазвали возачи под дејством алкохола
  • 598 возачи до двије године возачког стажа
  • 178 без положеног возачког испита
  • 6 возачи под дејством дрога или лијекова
  • 11.994 возача искључена из саобраћаја (80% алкохол)
  • 41.3% улице у насељу
  • 31% магистрални пут
  • 17% више незгода у односу на 2025
  • 10% мање смртних случајева
  • 21.8% мање тежих повреда
  • 15.7% удеса због недовољног одстојања возила
  • 14% помјерање возила улијево или удесно
  • 12% неприлагођена и непрописна брзина

Указ на 2 тренда: повећања броја саобраћајних незгода, али и мањи број тешких посљедица у односу на исти период лани. Појачати казнену политику, али и интензивније едукативне кампање дугорочни су приједлози Агенције за безбједност саобраћаја за побољшање прометне културе.

„Дакле, без одговарајуће репресије и без наравно овог другог дијела, да возачима кажемо зашто се кажњавају: да није добро сјести за волан пијан, да ће доћи до саобраћајне незгоде, да није добро не везати појас, да није добро возити брзином 100 на сат тамо гдје је ограничење 50, дакле без и једне и друге активности, нема побољшања културе“, рекао је Милија Радовић из Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске.

Бројке за први шест мјесеци, иако велике, понављају се из године у годину, знак су да досадашње системске мјере дотакле "један праг испод којег не можемо". На репресивнијим мјерама се активно ради, ad hoc измјенама Закона о безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

„Па је недавно уведена - и термин - а и санкција за објесну вожњу. Дакле, видјећемо какве ће она резултате дати. Али, докле год се системски проактивно не буде дјеловало у погледу превентивних мјера, нарочито давањем до знања нашим возачима и свим другим учесницима у саобраћају који су то бенефити безбједности саобраћаја и које посљедице носи кршење саобраћајних прописа, мислим да ћемо овај број гледати из године у годину“, рекао је вјештак саобраћајне струке Никола Ћопић.

Јача превенцијa, едукацијa и рестрикција остају главни алати за побољшање саобраћајне културе, а самим тим и људског живота. На нама је такође да кренемо са промјенама почевши од себе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Саобраћајна несрећа

Саобраћајна незгода

МУП Републике Српске

погинули

Коментари (0)

Више из рубрике

Милорад Додик у Којићима

Република Српска

Додик: Српска живи кроз пријатељства, заједништво и поштовање према својим људима

5 ч

1
Ратко Младић

Република Српска

Дарко Младић: Мој отац је мало стабилнији

5 ч

0
Игњатовићева посјетила дјецу која љетују у Бечићима

Република Српска

Игњатовићева посјетила дјецу која љетују у Бечићима

6 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Влада Српске обезбиједила 560.000 КМ за реализацију прве фазе Социјалне карте

10 ч

7

  • Најновије

21

55

Регата "Лађом низ Уну" окупила око 800 људи из Српске

21

51

У недјељу је најкраћи дан у години, ево и зашто

21

38

"Више од 19 милиона КМ уложено у јавне пројекте у Челинцу"

21

37

Чиме то Французи гасе пожар? Ово су урадили први пут

21

33

Емотиван опроштај стручног штаба од Дешана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима