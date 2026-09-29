Источна Херцеговина добија нову дигиталну туристичку инфраструктуру: од руралних домаћинстава до AI туристичких платформи

Аутор:АТВ редакција
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Јавна установа Туристичка организација Републике Српске (ЈУ ТОРС), у сарадњи са организацијом Slow Food Требиње и партнерима на локалном и међународном нивоу, интензивно ради на дигитализацији и савременом представљању туристичке понуде Источне Херцеговине, са посебним фокусом на рурална подручја, мала пољопривредна газдинства, локалне производе, гастрономију, културно насљеђе и активни туризам.
Један од конкретних резултата овог процеса већ је доступан корисницима – WISITA апликација:
-Apple Store: East Herzegovina Trails App - App Store
-Google Play: East Herzegovina Trails - App su Google Play
која кроз око 30 туристичких тачака представља мање познате, аутентичне и претежно руралне локације Источне Херцеговине. У апликацији су представљена мала пољопривредна газдинства, локални произвођачи, природне и културне вриједности и други садржаји који посјетиоцу омогућавају да Источну Херцеговину упозна изван традиционалних туристичких рута.
Овај резултат настао је у оквиру SMART ERA пројекта, који се реализује у оквиру програма Horizon Europe, а у којем ЈУ ТОРС учествује у партнерству са организацијом Slow Food Trebinje и партнерима из више европских земаља. Пројекат је усмјерен на паметни, одрживи и инклузивни развој руралних подручја, повезивање локалног знања, пољопривреде, туризма и дигиталних технологија и стварање нових могућности за локалне заједнице.
Посебна вриједност SMART ERA пројекта огледа се у томе што су у процес укључени управо они који стварају и чувају локалну понуду – мала газдинства, произвођачи, туристичке организације, општине, развојни центри, планинарска и бициклистичка друштва, удружења, појединци и други актери који познају потенцијале овог простора.
Овај процес се, међутим, наставља. До краја године планирано је стављање у функцију двије велике дигиталне платформе, намијењене различитим корисницима, али међусобно повезане у јединствен систем туристичке понуде Источне Херцеговине.
B2B платформа биће намијењена првенствено локалним туристичким и другим привредним субјектима, пољопривредним газдинствима и пружаоцима туристичких услуга. Њен циљ је да омогући боље повезивање понуде, приступ релевантним информацијама, могућност представљања производа и услуга, као и једноставнију комуникацију са другим актерима у дестинацији.
Паралелно са њом развија се B2C платформа, намијењена туристима и свима који планирају посјету Источној Херцеговини. Она ће на једном мјесту објединити туристичке атракције, рурална домаћинства, гастрономију, културно насљеђе, природу, активности, смјештај и друге садржаје, уз примјену AI асистенција које ће корисницима помагати у проналажењу информација и креирању персонализованог туристичког искуства.
На развоју ових платформи, поред ЈУ ТОРС и организације Slow Food Trebinje, учествују туристичке организације Источне Херцеговине, јединице локалне самоуправе, развојни центри, планинарска и бициклистичка друштва, локални произвођачи, пружаоци туристичких услуга, појединци и бројни други партнери.
На тај начин платформе се не граде као пројекат једне институције, већ као заједничка дигитална база знања, понуде и локалних ресурса Источне Херцеговине.
Циљ ових активности није само да се Источна Херцеговина учини видљивијом на интернету.
ЈУ ТОРС и партнери желе да створе основу за дугорочно дигитално управљање туристичком понудом, боље повезивање локалних актера и већу видљивост малих произвођача и домаћинстава који до сада нису имали довољно могућности да своју понуду представе ширем тржишту.
Посебан значај има чињеница да се дигитализација не усмјерава на најпознатије туристичке локалитете, већ на мања, рурална и мање истражена подручја. Управо на тим просторима налазе се бројни аутентични производи, традиционална знања, занати, гастрономија, природне вриједности и приче локалног становништва које могу постати важан дио савременог туристичког искуства.
SMART ERA је тако отворио процес, WISITA је један од његових првих конкретних резултата, а нове B2B и B2C платформе представљају велики корак ка дигитално повезаној и савременој дестинацији Источне Херцеговине.
ЈУ ТОРС ће и у наредном периоду наставити да ради са локалним партнерима на прикупљању и провјери података, укључивању нових понуђача и садржаја и даљем развоју дигиталних алата, како би што већи број људи могао да открије, посјети и доживи Источну Херцеговину, од њених најпознатијих локалитета до малих домаћинстава и мјеста која тек треба да буду откривена.
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