Logo

Трамп демантује да је Ирану понудио ублажавање санкција

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 07:15

Коментари:

1
Предсједник САД Доналд Трамп састаје се са британским премијером Ендијем Бернамом на маргинама 81. засједања Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку, у уторак, 22. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Toby Melville

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп демантовао је наводе да је спреман да Ирану понуди ублажавање санкција и одмрзавање замрзнутих средстава у замјену за конкретне уступке у вези са нуклеарним програмом.

Аксиос је, позивајући се на америчке званичнике, објавио да Трампова администрација разматра такву понуду, док је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи Истина навео да то "није истина" и да Ирану "није понудио ништа".

Наводи о могућем економском олакшању појавили су се у тренутку када посредници из Катара и Пакистана покушавају да посредују у преговорима између САД и Ирана.

Двије стране и даље имају различите ставове о кључним питањима: - Иран жели да се преговори усредсреде на Ормуски мореуз и поморску блокаду САД, док Вашингтон тражи уступке у вези са иранским нуклеарним програмом.

Посредници су се у Њујорку састали са иранским министром спољних послова Абасом Аракчијем како би разговарали о катарском приједлогу, а очекују се и разговори са званичницима Трампове администрације.

Додик и Путин

Република Српска

Делегација Српске данас са Путином у Русији

Амерички званичник упознат са индиректним преговорима рекао је да су они "позитивни и конструктивни" и да је Иран показао флексибилност у вези са нуклеарним питањима, али је нагласио да и даље постоје неслагања, укључујући око временског оквира за испуњавање обавеза и питања која страна би требало прва да предузме одређене кораке.

Исти званичник је рекао да САД неће постићи споразум док се не ријеше питања у вези са нуклеарним програмом и да Вашингтон тражи увјеравања да је Иран озбиљан у преговорима.

Трамп је, међутим, одбацио наводе Аксиоса, називајући их "обманом" и позвао тај портал да повуче текст, пише Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран

Иран најновије вијести

Америка

санкције

Коментари (1)

Више из рубрике

Полиција аутомобил Италија

Свијет

У Италији ухапшен држављанин БиХ: У аутомобилу пронађене ручне бомбе

1 д

0
Продавница храна

Свијет

Њемачка на ногама: Познати гигант преузима познате супермаркете

2 д

0
Илија глумио уцвељеног удовца, овако је разоткривен: Марији гасио цигарете по тијелу, па јој пресудио голим рукама

Свијет

Илија глумио уцвељеног удовца, овако је разоткривен: Марији гасио цигарете по тијелу, па јој пресудио голим рукама

2 д

0
Замјеник директора ФБИ-а поднио оставку

Свијет

Замјеник директора ФБИ-а поднио оставку

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима