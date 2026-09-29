Трамп демантује да је Ирану понудио ублажавање санкција

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп демантовао је наводе да је спреман да Ирану понуди ублажавање санкција и одмрзавање замрзнутих средстава у замјену за конкретне уступке у вези са нуклеарним програмом.
Аксиос је, позивајући се на америчке званичнике, објавио да Трампова администрација разматра такву понуду, док је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи Истина навео да то "није истина" и да Ирану "није понудио ништа".
Наводи о могућем економском олакшању појавили су се у тренутку када посредници из Катара и Пакистана покушавају да посредују у преговорима између САД и Ирана.
Двије стране и даље имају различите ставове о кључним питањима: - Иран жели да се преговори усредсреде на Ормуски мореуз и поморску блокаду САД, док Вашингтон тражи уступке у вези са иранским нуклеарним програмом.
Посредници су се у Њујорку састали са иранским министром спољних послова Абасом Аракчијем како би разговарали о катарском приједлогу, а очекују се и разговори са званичницима Трампове администрације.
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Амерички званичник упознат са индиректним преговорима рекао је да су они "позитивни и конструктивни" и да је Иран показао флексибилност у вези са нуклеарним питањима, али је нагласио да и даље постоје неслагања, укључујући око временског оквира за испуњавање обавеза и питања која страна би требало прва да предузме одређене кораке.
Исти званичник је рекао да САД неће постићи споразум док се не ријеше питања у вези са нуклеарним програмом и да Вашингтон тражи увјеравања да је Иран озбиљан у преговорима.
Трамп је, међутим, одбацио наводе Аксиоса, називајући их "обманом" и позвао тај портал да повуче текст, пише Танјуг.
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