Намирнице које нису добра комбинација уз кафу: Избјегавајте их

Аутор:АТВ редакција
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Кафа и доручак делују као савршен спој, али неке намирнице уз овај напитак могу да буду тежак избор за стомак.
Код осјетљивијих особа одређене комбинације могу појачати киселину, надимање и нелагоду.
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Ево три намирнице које је боље избегавати уз кафу.
Прва на списку је бијела кафа, омиљени доручак у многим домаћинствима. Код неких одраслих особа с годинама се смањује способност варења лактозе, па се могу јавити надутост, гасови и грчеви.
Кафа додатно убрзава рад цријева, док несварена лактоза може стварати гасове.
Биљна замјена није увијек рјешење. Нека сојина и зобена млијека садрже заслађиваче који такође могу изазвати надутост, зато погледајте декларацију.
Чаша цијеђене поморанџе уз еспресо дјелује као здрав почетак дана, али код осјетљивог желуца ова комбинација може да појача тегобе.
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Цитрусно воће је кисело, а кафа код неких људи додатно подстиче лучење киселине, па се могу јавити пецкање и горушица. Исто може важити и за грејпфрут и лимунаду, посебно ако их пијете на празан стомак.
Кафа сама по себи подстиче лучење киселине, али не подједнако свака. У раду објављеном у часопису „Јоурнал оф Агрицултурал анд Фоод Цхемистрy“, истраживање о утицају различитих врста кафе на ћелије желуца показало је да начин прераде зрна мијења колико киселине ћелије ослободе. Значи, није свака кафа једнако оштра према стомаку.
Коцкица чоколаде уз кафу дјелује као безазлен ритуал, али код неких људи ова комбинација може погоршати горушицу и рефлукс.
Какао и кофеин могу опустити мишић између једњака и желуца, па се киселина лакше враћа навише. Маснија, посебно млијечна чоколада, може додатно успорити пражњење желуца.
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Највише проблема може бити када кафу и слаткиш узмете рано ујутру, на празан стомак. Пробајте да кафу помјерите послије доручка и пратите да ли се тегобе смањују.
Када су кафа и желудац често у сукобу, а тегобе не пролазе, немојте их мјесецима игнорисати. Ако имате бол који вас буди ноћу, нагло губите тежину, тешко гутате или примјетите крв, јавите се љекару.
За почетак, пробајте седам дана да кафу пијете без млијека, цитруса и слаткиша, и то након оброка. Тако ћете лакше примјетити шта вам највише смета.
(Стил)
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