Папа Лав окарактерисао еутаназију као лажно саосјећање

Аутор:АТВ редакција
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Папа Лав Четрнаести осудио је током посјете француском ходочасничком граду Лурд све облике еутаназије и апеловао на љекаре и друге здравствене раднике да брину о пацијентима који пате умјесто да им окончају живот.
"Морамо одбацити искушење да изазовемо смрт под маском лажног саосјећања. Немогуће је сматрати изазивање смрти нечим нормалним", рекао је папа и нагласио да оно што је легално није нужно и морално.
Он је рекао да нико нема право да одлучује о животу на основу лабораторијских алгоритама.
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Папа је критиковао законске оквире који регулишу еутаназију у разним европским земљама, попут Холандије и Белгије, пренијела је агенција ДПА.
Француска Народна скупштина је ове године, након дуге дебате, усвојила и закон о потпомогнутом умирању.
(Срна)
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