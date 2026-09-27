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Папа Лав окарактерисао еутаназију као лажно саосјећање

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27.09.2026 18:48

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Папа Лав
Фото: Таnjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Папа Лав Четрнаести осудио је током посјете француском ходочасничком граду Лурд све облике еутаназије и апеловао на љекаре и друге здравствене раднике да брину о пацијентима који пате умјесто да им окончају живот.

"Морамо одбацити искушење да изазовемо смрт под маском лажног саосјећања. Немогуће је сматрати изазивање смрти нечим нормалним", рекао је папа и нагласио да оно што је легално није нужно и морално.

Он је рекао да нико нема право да одлучује о животу на основу лабораторијских алгоритама.

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Папа је критиковао законске оквире који регулишу еутаназију у разним европским земљама, попут Холандије и Белгије, пренијела је агенција ДПА.

Француска Народна скупштина је ове године, након дуге дебате, усвојила и закон о потпомогнутом умирању.

(Срна)

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Тагови :

папа Лав

еутаназија

Француска

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