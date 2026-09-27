Трамп очекује наставак преговора са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да очекује нове разговоре са Ираном наредне седмице.
"Очекујем још разговора са Ираном наредне седмице", рекао је Трамп за портал "Аксиос" и додао да Иран жели да постигне споразум са САД.
На питање да ли разматра нове нападе на Исламску Републику, Трамп није искључио ту могућност рекавши да "увијек размишља о томе".
(Срна)
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