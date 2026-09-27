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Трамп очекује наставак преговора са Ираном

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27.09.2026 18:19

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Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Rod Lamkey

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да очекује нове разговоре са Ираном наредне седмице.

"Очекујем још разговора са Ираном наредне седмице", рекао је Трамп за портал "Аксиос" и додао да Иран жели да постигне споразум са САД.

На питање да ли разматра нове нападе на Исламску Републику, Трамп није искључио ту могућност рекавши да "увијек размишља о томе".

(Срна)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

преговори

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