Тришић Бабић: Долазак Сакса у Бањалуку потврда да се препознају стручни потенцијали Српске

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић изразила је задовољство што је професор Џефри Сакс прихватио да прими почасни докторат Универзитета у Бањалуци и што ће своје знање и искуство подијелити са студентима и академском заједницом Српске.
"Посјета професора Џефрија Сакса Бањалуци и Републици Српској има велики значај. Ријеч је о једном од најпознатијих свјетских економиста, професору Универзитета Колумбија и човјеку чије се мишљење уважава широм свијета", навела је Тришић Бабић на "Иксу".
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Она је нагласила да Бањалука све више постаје мјесто у којем се сусрећу угледни међународни стручњаци, научници и људи с највећим свјетским искуством.
"То је потврда да Република Српска има шта да понуди и да се њене институције, универзитети и стручни потенцијали препознају и ван наших граница. Наставићемо да отварамо Републику Српску за сарадњу са свијетом, чувајући наше интересе и градећи друштво које знање, образовање и развој поставља у средиште свог напретка", поручила је Тришић Бабић.
Посјета професора Џефрија Сакса Бањалуци и Републици Српској има велики значај. Ријеч је о једном од најпознатијих свјетских економиста, професору Универзитета Колумбија и човјеку чије се мишљење уважава широм свијета.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) September 27, 2026
Срећни смо што је професор Сакс прихватио да прими почасни… pic.twitter.com/5YABbVb1mm
Један од најпознатијих свјетских економиста, професор Универзитета Колумбија Џефри Сакс састао се данас у Влади Републике Српске у Бањалуци са највишим званичницима Републике Српске, а сутра ће му бити уручен почасни докторат Универзитета у Бањалуци.
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