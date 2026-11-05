Не насједајте на огласе о продаји свиња: Ово су реалне цијене

Аутор:Марија Милановић
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Стиже нам сезона свињокоља, а како се сезона приближава, мијењају се и цијене.
Прије само неколико дана, килограм живе ваге коштао је 4 КМ, а сада се у огласима потражује цијена од 5 до 7,50 КМ.
За товљеника од 170 килограма једна породица би требала издвојити око 1.300 КМ. Да ли је ово стварна цијена или покушај да појединци остваре добит, говорио је за АТВ Мишо Мајчић, предсједник Удружења узгајивача свиња Републике Српске.
„Ја мислим да није могуће по поменутој цијени продати товну свињу из једноставног разлога, колико знам на терену читаве Републике Српске, али и Федерације БиХ има сасвим довољно свиња и цијена се креће од неких 4 КМ па до највише, пошто је сезона почела, те може доћи до повећане тражње. Углавном тражња је другачија посебно за те зрелије категорије свиња, које се крећу око неких 200 кг јер за само спремање сухомеснатих производа и производа од свиња као трајних производа, па се траже годишњаци, односно свиње које имају највише годину дана у тову“, рекао је Мајчић.
Према његовим ријечима, у поменутом случају производња је скупља, те је израженија конверзија, већи утрошак хране за килограм прираста те самим тим то је скупља производња свиња.
„То се обично одрази самим тим касније и на саму продајну цијену. Мислим да стварно сагледавајући овај период од 4 – 5 КМ максимално да је реална цијена тренутно на тржишту, зависно од квалитета“, наводи Мајчић.
„Ја први сам продао по 4 марке, нешто ситно што сам имао, пошто се не бавим товом. На терену је крмокољ увелико почео и ови мало искуснији знају па користе овај ранији период те користе овај прелазни период пред зиму и конзервацију меса. Месо се усоли. Стоји 20 и нешто дана. Затим имамо отсољавање, пресање, зависи како ко ради. Онда, након тога месо иде на сушење. Они искуснији користе овај период и поједини су увелико у послу. Актуелна цијена је на самом почетку идо оне шпице када је највећа заинтересованост и када је највећи откуп, може доћи до лаганог помјерања, али преко 5 марака нема оправданости да се плати“, наводи Мајчић.
Како он наводи, већ дужи период товљачи имају велике губитке те је цијена о 4 КМ нереално ниска цијена.
„Читав љетни период товљачи на почетку саме године имали су скупљи улаз са прасцима јер је цијена била виша и били су у неповољној ситуацији јер су имали скуп улаз, а јефтин излаз због увоза. Он је такав због ниске цијене из Европске уније и комплетна Европска Унија и ми трпимо нереалан однос продајне цијене у односу на све трошкове који су потребни за узгој једне свиње“, рекао је Мајчић.
У овом периоду појединци потражују једну до двије свиње и ту постоје одређени периоди гдје тржиште одређује понуду и тражњу, наводи он.
„Постоје људи који покушавају баш органски да хране свињу и код нас је на терену Републике Српске квалитетна исхрана свиња, која је заснована на кукурузном јечму и пшеници и са сојом и нешто витаминских минералх додатака. Гледајући на Европку унију баш су квалитетни као што је и пожељно. Такође појединци који могу и који су у прилици узгајају их у слободном припусту и хране свиње жиром што је стварно идеално“, рекао је Мајчић.
Како знати која свиња је одгојена на квалитетан начин, а које нису. Овим детаљима „владају“ прави свињогољци, а први знакови се могу препознати према изгледу од дебљине, коже, касније структуре меса.
„Постоје расе које немају интермускуларну масноћу. Значи, капљице масноће у самој мускулатури, влакна мишића. Доста фактора утиче и тешко је то купцима који се дужи период нису бавили свињарством да то од прве препознају“, рекао је Мајчић.
Његова препорука је да од познатих купаца купују свиње и иду на сигурно.
„У самом начину исхране и узгоја, ви немате свиње из увоза које су теже од 130 кила и то је доста младо о+и водено месо и није препоручљиво за справљање трајних производа и никада не може добити квалитет кулена, кобасице и сланине као од свиње која је цирка стара 5-6 мјесеци. Зато препоручујем да се купују старије свиње, категорије од 170-200 кг или нешто преко. Самим тим све што дође из увоза обично је или заклано или у полуткама, има датум клања пуно раније заклано јер док је заклано у иностранству, одстајало, преко границе, припрема развоза и све прође најмање пет дана и то по мени више није свјеже месо“, рекао је Мајчић.
Месо је најукусније онај дан клања јер је и најфришкије, према Мајчићевим ријечима.
„Свјеже месо је брзо кварљиво и овом приликом препоручујем свим људима да гледају на декларацији датум клања и препорука је да се користи 4-5 дана од тренутка клања, што је прописом и дефинисано“, јасан је Мајчић.
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