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Познато вријеме и мјесто сахране Горана Сиваца

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04.11.2026 20:02

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У Београду је у 66. години након дуге и тешке болести преминуо Горан Сивац, поручник Војске Републике Српске.
Фото: РТРС

У Београду је у 66. години, након дуге и тешке болести преминуо Горан Сивац, поручник Војске Републике Српске. У Одбрамбено-отаџбинском рату учествовао је од првог дана као командир тенковске чете II батаљона Прве оклопне бригаде.

Сивац ће бити сахрањен у суботу, 7.новембра у 13 часова на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.

Горан Сивац

Друштво

Преминуо Горан Сивац

Телеграме саучешћа породици Горана Сивца упутили су званичници Српске.

Током рата, Сивац је рањаван два пута.

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Тагови :

Горан Сивац

сахрана

Бањалука

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