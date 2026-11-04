Познато вријеме и мјесто сахране Горана Сиваца

Аутор:АТВ редакција
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У Београду је у 66. години, након дуге и тешке болести преминуо Горан Сивац, поручник Војске Републике Српске. У Одбрамбено-отаџбинском рату учествовао је од првог дана као командир тенковске чете II батаљона Прве оклопне бригаде.
Сивац ће бити сахрањен у суботу, 7.новембра у 13 часова на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.
Друштво
Преминуо Горан Сивац
Телеграме саучешћа породици Горана Сивца упутили су званичници Српске.
Током рата, Сивац је рањаван два пута.
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