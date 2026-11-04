Велике колоне испред вулканизерских радњи

Аутор:Оља Остојић
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Колону аута можете свакодневно видјети испред вулканизерских радњи у Источном Сарајеву, први купци стигну прије седам ујутру, и чекају пар сати. И тако већ више од мјесец дана.
Колону аута можете свакодневно видјети испред вулканизерских радњи у Источном Сарајеву, први купци стигну прије седам ујутру, и чекају пар сати. И тако већ више од мјесец дана.
Иако је рок био 1. новембар, још увијек велики број возача није спреман за зиму.
"Обзиром да имамо доста фирми на одржавању, приватна лица која узимају гуме, чека се и по пар сати. Велика је гужва па скоро мјесец и по дана. Мјесец и по дана траје ова колона. Траје ова гужва већ сигурно мјесец и по дана и трајаће сигурно још мјесец. Не чека се задњи дан, овде је поднебље такво да људи морају бити спремни за зимске гуме у сваком моменту", рекао је Никола Поповић, вулканизер
Посљедњих година, поред европских произвођача, на тржишту се могу наћи и гуме из Кине. Често јефтинији избор.
"Све зависи од возила које возе, 99% посла који имамо овдје је јефтинија варијанта неких гума, али иде и ово остало, има доста неких гума брендираних како ми кажемо, од Мишелина, Континентала. Кинеска варијанта је највише заступљена овде на нашем тржишту", додаје Поповић.
Новац је често разлог због чега се чека посљедњи тренутак за замјену гума.
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"Сваке године их мијењам, морам пред зиму, само што су велике гужве не можеш доћи на ред, али ето узећу овде па ћу отићи на неко друго мјесто и замијенити"
"Јефтиније, јефтиније, Савине су 150 и нешто, ове су 99, могу једну зиму."
"Од седам и 15 ево јутрос чекам, смрзла се."
"Чекам, чекам од 7 и 15. Има пет дана ето, нисам имао паре ето. Ове кинеске, јефтино ауто, јефтине и гуме", кажу грађани.
Неки ни за јефтине ове године немају.
"Нисам, право да вам говорим јер нема се, немам пара да замијеним то, да замијеним те гуме. Знам видим колике су казне, то су јаке казне", каже Рашики Скендер.
Добре зимске гуме осим што су законска обавеза, доприносе и сигурности у саобраћају. Да то возачи озбиљно схватају најбоље потврђују ови призори.
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