Казне за трговце нафтним дериватима у Српској достигле 860 хиљада КМ

Аутор:Теодора Беговић
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Тржишни инспектори у Републици Српској изрекли су од почетка године трговцима нафтним дериватима казне у укупном износу од 860 хиљада КМ због непридржавања прописаних маржи. Сваком субјекту који у тренутку контроле одступи од прописане марже биће изречене казне у вриједности осам хиљада за правно лице, четири хиљаде за одговорно лице и пет хиљада за предузетника.
"Можемо рећи да смо у периоду марта и априла имали значајније поремећаје на тржишту када је био значајан број субјеката који су кршили прописане марже и нису се придржавали прописаних процената и ми смо тада кажњавали све оне за које смо утврдили да се не придржавају прописане марже. Нама је битно да у овом тренутку сада и на ово стање када смо свакодневно на тржишту и вршимо контролу редовно да можемо рећи да је стање стабилно и да нема већих одступања", рекла је Душанка Николић, портпарол Инспектората Републике Српске.
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Трговци нафтним дериватима дужни су Министарству трговине и туризма достављати податке о цијенама, залихама и маржама. У току је дигитализација процеса ради ефикаснијег праћења тржишта, а за недостављање података предвиђене су казне од 800 до 4.000 КМ.
"Процес увезивања је у току, а број прикључених бензинских пумпних станица свакодневно се повећава. Успостављањем потпуног система аутоматског достављања података, Министарство ће располагати благовременим и ажурним информацијама о свакодневним промјенама цијена и маржи нафтних деривата на тржишту Републике Српске, што ће омогућити ефикасније праћење поступања трговаца и благовремено реаговање у случају утврђених неправилности", саопштено је из Министарства трговине и туризма Републике Српске.
Прописана маржа дозвољена је 25 фенинга, а с обзиром на конкуренцију то је скоро па неоствариво, те углавном буде мање, поручују чланови Групације за промет нафтом и нафтним дериватима.
"Успостављањем уредбе прије седам мјесеци када је тачно прописано на који начин ће се формирати малопродајне цијене избјегнути су неспоразуми о формирању цијена. Сада су ствари потпуно јасне. Прописано је тачно како се формирају малопродајне цијене на постојаће залихе и приликом сваког пријема горива, то се врши по формули коју је Министарство прописало, врши се формирање нових цијена. Имамо систем који нас упозорава у случају да се формира већа цијена, добијамо упозорење и онда смањимо цијену", рекао је Милован Бајић, члан Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
Добра вијест је да тренутно нема одступања од прописаних маржи, лоша вијест је да нам стижу нова поскупљења. Долази до великог поскупљења течног нафтног гаса, а тренутно се очекује и раст цијена дизела. Даље прогнозе зависе од стабилизације ратних сукоба у свијету.
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