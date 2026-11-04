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Трамп: Погледајте Европу - она умире

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04.11.2026 10:02

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Европске земље, као што су Француска и Италија, суочавају се са економским колапсом, с обзиром на њихову тешку ситуацију, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

"Погледајте Европу - она умире. Само погледајте шта се дешава у Француској и Италији. Те земље можда неће моћи да преживе", навео је Трамп у интервјуу за "Фокс њуз".

Трамп је истакао да је потпуно другачија ситуација у САД, које напредују.

"Желимо да се напредак настави", рекао је Трамп.

Низ протеста организован је у неколико европских земаља ове јесени због растућих трошкова живота. Протести су прво почели у Француској, а затим и у другим европским земљама.

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Тагови :

Доналд Трамп

Европа

економија

Америка

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