Аутор:АТВ редакција
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Европске земље, као што су Француска и Италија, суочавају се са економским колапсом, с обзиром на њихову тешку ситуацију, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.
"Погледајте Европу - она умире. Само погледајте шта се дешава у Француској и Италији. Те земље можда неће моћи да преживе", навео је Трамп у интервјуу за "Фокс њуз".
Трамп је истакао да је потпуно другачија ситуација у САД, које напредују.
"Желимо да се напредак настави", рекао је Трамп.
Низ протеста организован је у неколико европских земаља ове јесени због растућих трошкова живота. Протести су прво почели у Француској, а затим и у другим европским земљама.
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