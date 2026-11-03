Нафта појефтинила након Трампове изјаве о Израелу

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у паду након што је амерички предсједник Доналд Трамп најавио да ће Америка престати да исплаћује више милијарди долара годишње војне подршке Израелу.
Цијене нафте раније су биле у порасту пошто је неименовани ирански званичник рекао да су Техеран и Вашингтон далеко од договора за окончање сукоба и да је америчка војска гађала острво Кешм у Ормуском мореузу.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 3,45 долара или 3,3 одсто и сада је 101,32 долара по барелу.
У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 2,16 долара или 2,2 одсто и износи 94,30 долара по барелу.
Трамп је нешто раније рекао да је постигао договор са израелским премијером Бењамином Нетањахуом да Вашингтон на крају године престане да шаље новац Израелу у раније договореном годишњем износу од четири милијарде долара.
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