Хоће ли се партнери договорити о новом износу најниже плате?

Аутор:Лана Остојић
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Преговори о новој најнижој плати у Републици Српској су су почели. Ставови су размијењени, али конкретне цифре опет ни на видику. Бар су сви сагласни да мора да расте. Савез синдиката Српске очекује значајније повећање.
"Оно што је јако важно и битно нагласити – да су се сви партнери сложили да најнижа плата у РС мора да расте, да је неопходно њено повећање. Став Савеза синдиката Републике Српске је познат – да најниже плате, све најниже плате за све стручне спреме у Републици Српској морамо значајно повећати", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
До повећања треба да дође, сагласни су и послодавци. Ипак, упозоравају да оно мора бити утемељено на макроекономским показатељима. Очекују да конкретне податке достави непристрасна страна. Мора да се води рачуна о гранама и сегментима привреде који се налазе у проблемима, категорични су из Уније послодаваца Српске.
"Уколико повећање плате које ће да, евентуално ако се ми не сложимо или ако се сложимо, буде донесено на Влади јесте – уколико то изађе из макроекономских показатеља, да би то требало да буде кроз – та разлика да буде – кроз смањење пореза и доприноса", рекао је Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Створили смо полазне основе да у наредном периоду дођемо до резултата, које ћемо претворити у законске и подзаконске форме, поручује министар рада и борачко-инвалидске заштите. Ипак, Влада је у техничком мандату, па се конкретни кораци очекују након формирања новог сазива у пуном капацитету.
Економија
Познато када се настављају преговори о најнижој плати у Српској
"Влада Републике Српске, а мислим и пословна заједница и синдикати посебно потпуно смо свјесни да у наредном периоду мора доћи до одређеног повећања најниже плате просјечне плате то је опредјељење свих посебно је то опредјељење Владе Републике Српске. Знате сами да је у току прошле год и најнижа плата порасла за неких 10%", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Најнижа плата у Републици Српској тренутно износи од 1.000 до 1.450 марака, у зависности од стручне спреме. За договор око новог износа биће потребно још разговора. Хоће ли се партнери коначно договорити или ће Влада опет морати да пресијече показаће вријеме пред нама.
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