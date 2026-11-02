Остојић: Постоји сагласност о повећању најниже плате

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да постоји сагласност Владе Српске, синдиката и послодаваца да у овој години мора бити повећана најнижа плате, те истакао да ће социјални партнери настојати да постигну компромис о њеном износу.
Остојић је навео да су, након састанка Економско-социјалног савјета, на којем су учествовали и представници Савеза синдиката Републике Српске и Уније послодаваца Српске, усаглашене полазне основе за наставак разговора, те да је циљ да буду постигнути конкретни резултати који ће бити преточени у законска и подзаконска рјешења.
Он је истакао да су Влада Републике Српске, пословна заједница и синдикати свјесни потребе за повећањем најниже и просјечне плате.
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"Влада Републике Српске ће учинити све да и ове године повећа плате у јавном сектору", рекао је Остојић новинарима у Бањалуци.
Он је подсјетио да је најнижа плата прошле године повећана за око 10 одсто у односу на претходну годину, док су плате у јавном сектору повећане два пута по пет одсто.
Остојић је за наредни период најавио интензивне сједнице Економско-социјалног савјета како би био постигнут договор о овим питањима.
Он је додао да ће, уколико буде потребно, у преговоре бити укључени и други ресорни министри, као и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, преноси "Срна".
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Остојић је навео да су послодавци на састанку покренули и питање пореских олакшица, због чега ће бити неопходно учешће представника Министарства финансија или других надлежних ресора.
"Одређене пореске олакшице довеле су прошле године до резултата и постизања договора о најнижој плати, а вјероватно ће и у овим преговорима бити потребно њихово учешће. У ком смислу ће бити могуће направити пореске олакшице зависи од микро и макроекономских показатеља", рекао је Остојић.
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