Шта ће бити са кредитима које су грађани дигли у АЛТА банци

Аутор:АТВ редакција
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Одлука Народне банке Србије да одузме дозволу за рад АЛТА банци отворила је низ питања за грађане и привреду који су у тој банци имали рачуне, штедњу или кредите.
Док штедише чекају почетак исплате осигураних депозита, корисници стамбених и готовинских кредита морају да наставе са отплатом рата, без обзира на покретање стечаја.
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Управљање банком преузима Агенција за осигурање депозита, која ће клијентима доставити информације о даљим корацима и начину измиривања обавеза.
Одузимање дозволе за рад банци не значи да престају обавезе грађана који су од ње позајмили новац. Корисници стамбених, готовинских и других кредита дужни су да наставе са отплатом према уговореним условима.
То значи да се постојећи уговори не поништавају самим отварањем стечајног поступка. Обавезе по питању каматних стопа и рокова отплате остају на снази, док ће Агенција за осигурање депозита обавијестити клијенте о начину даљег плаћања рата.
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Народна банка Србије је нагласила да корисници кредита и након покретања стечаја морају да измирују своје обавезе према банци.
Једна од могућности у даљем поступку јесте пренос или продаја кредитног портфолија другој банци. У том случају клијенти би били обавијештени о промјени повјериоца и новим инструкцијама за уплату рата.
Уколико до тога не дође, наплата потраживања наставља се у оквиру стечајног поступка, под управљањем Агенције за осигурање депозита.
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За кориснике кредита најважније је да не прекидају отплату на своју руку и да сачекају званична упутства о томе на који рачун треба да уплаћују наредне рате.
За грађане који су у АЛТА банци имали новац на рачунима или штедњу примјењује се систем осигурања депозита.
Заштићени су улози физичких лица, предузетника, као и микро, малих и средњих правних лица, до износа од 50.000 евра по депоненту.
Овај лимит важи без обзира на број рачуна које је клијент имао у банци. Динарски депозити исплаћују се у динарима, док се девизни исплаћују у еврима.
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Агенција за осигурање депозита најавила је да ће исплата осигураних износа почети најкасније седам радних дана од доношења рјешења Привредног суда у Београду о отварању стечајног поступка над банком.
Подаци о банци преко које ће се исплаћивати новац, као и о мјестима и начину подизања средстава, биће објављени након доношења судског рјешења.
Клијенти који су у АЛТА банци имали више од 50.000 евра неће моћи да рачунају на то да ће цјелокупан износ бити исплаћен кроз систем осигурања депозита.
За дио који прелази законски лимит, као и за потраживања која нису обухваћена осигурањем, неопходно је пријавити потраживање у стечајном поступку. Њихова наплата зависиће од расположиве имовине банке и редослиједа намирења повјерилаца.
Након одлуке НБС, из централне банке поручено је да је поступак покренут ради заштите депонената и других повјерилаца, али и очувања стабилности финансијског система.
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Према подацима који су објављени у вези са пословањем банке, њено тржишно учешће износило је око три одсто.
Економисти који су говорили за "Курир" указали су да затварање АЛТА банке не би требало значајније да утиче на стабилност цијелог банкарског сектора, иако клијенти који су користили искључиво њене услуге могу имати привремене проблеме у приступу новцу.
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