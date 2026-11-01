Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Македонска Народна банка увела је привремену управу над Алта банком А.Д. Битољ и комитентима ове банке ограничила подизање новца на највише 10.000 денара, што је око 160 евра седмично. Мјера је уведена пошто је само у суботу из ове банке подигнуто око два милиона евра, преноси РТС.
„Увођење привремене управе подразумијева да ће управљање над имовином ове банке преузети лица која именује Народна банка“, рекао је гувернер македонске Народне банке Трајко Славески.
Славески је рекао и да ће привремене мјере у овој банци трајати највише три мјесеца, те да ће комитенти за то вријеме картицама које је издала Алта банка из Битоља моћи да подижу највише 10.000 денара, или 160 евра седмично.
„Алта банка А.Д. Битољ је ликвидна, добро капитализована и испуњава супервизорске стандарде. Ограничења су привремена и за циљ имају заштиту средстава банке и интереса штедиша“, рекао је Славески.
Навео је и да Алта банка из Србије има рок у којем треба да прода акције које посједује у битољској банци, али није навео о којем се временском оквиру тачно ради.
Народна банка Србије одузела је дозволу за рад Алта банци и управљање њоме пренијела на Агенцију за осигурање депозита.
Алта банка је у суботу саопштила да је, у складу са важећим законским прописима и одлукама надлежних регулаторних органа, покренут стечајни поступак над том банком.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму