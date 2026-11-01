Logo

Привремена управа у Алта банци у Битољу: Подизање новца ограничено на 160 евра недјељно

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.11.2026 20:37

Коментари:

0
Привремена управа у Алта банци у Битољу: Подизање новца ограничено на 160 евра недјељно
Фото: Tanjug / AP / k1info / Vladimir Ristić

Македонска Народна банка увела је привремену управу над Алта банком А.Д. Битољ и комитентима ове банке ограничила подизање новца на највише 10.000 денара, што је око 160 евра седмично. Мјера је уведена пошто је само у суботу из ове банке подигнуто око два милиона евра, преноси РТС.

„Увођење привремене управе подразумијева да ће управљање над имовином ове банке преузети лица која именује Народна банка“, рекао је гувернер македонске Народне банке Трајко Славески.

Славески је рекао и да ће привремене мјере у овој банци трајати највише три мјесеца, те да ће комитенти за то вријеме картицама које је издала Алта банка из Битоља моћи да подижу највише 10.000 денара, или 160 евра седмично.

„Алта банка А.Д. Битољ је ликвидна, добро капитализована и испуњава супервизорске стандарде. Ограничења су привремена и за циљ имају заштиту средстава банке и интереса штедиша“, рекао је Славески.

Навео је и да Алта банка из Србије има рок у којем треба да прода акције које посједује у битољској банци, али није навео о којем се временском оквиру тачно ради.

Народна банка Србије одузела је дозволу за рад Алта банци и управљање њоме пренијела на Агенцију за осигурање депозита.

Алта банка је у суботу саопштила да је, у складу са важећим законским прописима и одлукама надлежних регулаторних органа, покренут стечајни поступак над том банком.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алта банка

Сјеверна Македонија

банка

новац

Коментари (0)

Прочитајте више

Адико банка се огласила због одузимања дозволе за рад Алта банци

Србија

Адико банка се огласила због одузимања дозволе за рад Алта банци

7 ч

0
Провјерава се одлив новца из Алта банке у иностранство

Србија

Провјерава се одлив новца из Алта банке у иностранство

1 д

3
Народна банка Србије одузела дозволу за рад Алта банци

Србија

Народна банка Србије одузела дозволу за рад Алта банци

1 д

0
Након оставке Кристин Лагард се огласила са фластерима на лицу

Економија

Након оставке Кристин Лагард се огласила са фластерима на лицу

3 д

0

Више из рубрике

Гасовод

Економија

"Резерве подземних складишта гаса у ЕУ рекордно ниске"

2 ч

0
Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.

Економија

Европска унија увела нову таксу на пакете: Крај јефтиног шопинга из Кине?

5 ч

0
Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.

Економија

Рајанер укида седам линија, тиче се и БиХ

6 ч

0
План ЕУ "Мејд ин Јуроп" узнемирио ауто-индустрију

Економија

План ЕУ "Мејд ин Јуроп" узнемирио ауто-индустрију

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима